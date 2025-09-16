Naši Portali
NA PLAŽI

Sandra Bagarić pokazala kako održava nevjerojatnu liniju: 'Imam dva mjeseca za ovo'

16.09.2025.
u 21:00

Njezina najnovija objava, serija fotografija snimljenih u idiličnom primorskom okruženju, nije samo oduševila njezine obožavatelje, već je i otkrila motivaciju koja stoji iza njezinih napornih treninga – povratak jednoj od njezinih najdražih uloga u kostimu starom više od desetljeća!

Naša proslavljena operna diva i glumica, neponovljiva Sandra Bagarić, ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najomiljenijih osoba na domaćoj javnoj sceni. Uvijek vedra, energična i nevjerojatno disciplinirana, Sandra je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila djelić svoje svakodnevice, otkrivši pritom veliki profesionalni izazov koji je stavila pred sebe. Njezina najnovija objava, serija fotografija snimljenih u idiličnom primorskom okruženju, nije samo oduševila njezine obožavatelje, već je i otkrila motivaciju koja stoji iza njezinih napornih treninga – povratak jednoj od njezinih najdražih uloga u kostimu starom više od desetljeća!

Na fotografijama vidimo Sandru u potpuno sportskom izdanju, odjevenu u crni top i tajice, sa šiltericom na glavi, kako s osmijehom i odlučnošću koristi sprave u teretani na otvorenom, smještenoj tik uz more. Svaka fotografija odiše nevjerojatnom energijom – od trbušnjaka s pogledom na plavetnilo, preko vježbi za noge dok joj vjetar mrsi kosu, do trenutaka odmora u kojima se njezina silueta savršeno stapa s dramatičnim nebom i mirnom morskom pučinom.  Prizor je to koji istovremeno inspirira i umiruje, pokazujući spoj čelične volje i opuštajuće ljepote Jadrana. 

"Kažu u 12. mjesecu idu Jalte. Kostim je iz 2009 godine. Valja stat u njega pa hajd Sandra sad na posao tesanja figure, imam dva mjeseca", napisala je iskreno i simpatično, otkrivši tako da se priprema za ponovno igranje kultnog mjuzikla "Jalta, Jalta" u kazalištu Komedija. Dva mjeseca, koliko si je zadala, svjedoče o pomno isplaniranom putu prema cilju, a njezina odluka da taj put podijeli s javnošću služi kao ogromna inspiracija svima koji se bore s vlastitim izazovima.

FOTO Prepoznajete li našu poznatu pjevačicu s fotografije? Proslavila se u kultnom bendu, a evo kako izgleda danas
Njezina objava izazvala je, očekivano, lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je obasuli komplimentima i riječima podrške. Komentari poput "Divna", "bravo" i brojni emotikoni pljeska ispunili su prostor ispod fotografija, pokazujući koliko publika cijeni njezinu iskrenost, trud i nepresušni optimizam. Ona nije samo umjetnica kojoj se dive izdaleka; ona je osoba s kojom se njezini fanovi mogu poistovjetiti, netko tko otvoreno govori o svojim ciljevima i izazovima, čineći ih tako ljudskijom i bližom.
