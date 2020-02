Sada je i službeno! Ovogodišnju Doru vodit će Doris Pinčić Rogoznica i iskusna ekipa

Ususret ovogodišnjem Izboru hrvatskog predstavnika i pjesme za Pjesmu Eurovizije 2020., koji će se održati 29. veljače u Dvorani Marino Cvetković u Opatiji, HRT otkriva svoju voditeljsku četvorku „Dore 2020.“: to su dvije zanosne „mlade mame“ i HRT-ove uzdanice, novopridošla HTV-ova voditeljica Doris Pinčić Rogoznica i Zlata Mück Sušec, te dva šarmantna voditeljska „veterana“, iskusni Mirko Fodor i Duško Čurlić

A da su pripreme za ovogodišnji HRT-ov spektakl iz Opatije u punome jeku, jamče i priložene fotografije, koje dokumentiraju kako se voditeljska ekipa već uvelike „uvježbava“: doduše, u vrlo ležernoj,opuštenoj i vedroj atmosferi, nabacujući šale i pošalice na vlastiti (i međusobni) račun tijekom našeg službenog fotosessiona, tako da bi i ovogodišnja Dora trebala proći u takvu, odličnom i pozitivnom ozračju. A da je kocka pri izboru voditelja očito „dobro bačena“, vidi se i iz njihovih prvih, prigodnih izjava

Mirko Fodor: - Dora je jedno prekrasno događanje: ne samo Dora nego svi ti dani HRT-a u Opatiji. To je krasan događaj, uvijek odradimo dobar posao, družimo se i još se svi tamo dobro i zabavimo u jednako tako lijepoj Opatiji. Jako smo zadovoljni odabirom naših kolegica, Zlata i Doris prekasno izgledaju, vrlo su elokventne. Duško i ja igrat ćemo na sigurnost, iskustvo, i naravno, na ljepotu!

Duško Čurlić: - Veselim se, naravno. Sjajne su kolegice, talentirane, lijepe, uz njih ćemo biti „stari mačak“ Fodor, i ja „mlad kao rosa“. Jedino me muči koji će od nas dvojice odjenuti haljinu... No, šalu na stranu, veselim se Opatiji, veselim se druženju, divno je vratiti se opet tamo - to mi je već, ne znam ni sam koja, 10 ili 12 Dora... ma sve će biti super!

Doris Pinčić Rogoznica: - Jako se radujem ovom novom iskustvu, svojoj prvoj Dori, pogotovo haljinama koje će dečki nosti: no uz njih se osjećam vrlo sigurno, dobro ćemo se pripremiti i što je najvažnije, dobro se zabavljati. Naravno da postoji i malo te pozitivne treme, ali uz Zlatu i dečke, te dobru pripremu znam da će se i ta trema odmah anulirati. Jedva čekam!

Zlata Mück Sušec: - Jako se veselim, ja se nakon 12 godina vraćam na Doru i tamo je uvijek neka pozitivna atmosfera, kao što je Mirko spomenuo, i mislim da ti mladi izvođači nose dio te energije. Dosta smo opuštena ekipa koja se voli zabavljati, ali smo s druge strane i štreberi, što me također veseli jer ćemo biti maksimalno pripremljeni i dobro ćemo odraditi posao.