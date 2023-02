ŠČ iz pjesme Leta 3 je hit na društvenim mrežama, a ovo su neke od najboljih fora i montaža

Otkako je Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ" pobijedio ne Dori i predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji u Liverpoolu, izraz ŠČ je postao viralni hit i korisnici Reddita, Twittera i Instagram dali su si truda i složili zanimljive montaže u kojima ŠČ ima glavnu ulogu. Neka od najzanimljivijih pogledajte u nastavku.

Damir Martinović Mrle iz Leta 3 u razgovoru za HRT ovako je komentirao uzvik ŠČ: - To je jaka energetska složenica koja budi sreću pri izgovoru i može biti pozitivna pri meditaciji, ejakulaciji, pri špricanju određenih stvari, pri polijevanju vrtova, izaziva sreću i pozitivnu energiju.

Nakon dugo vremena zahvaljujući Letu 3 Hrvatska dobro kotira na kladionicama o Euroviziji i nakon dugo vremena prema tim procjenama smiješi nam se i odlazak u finale ovog prestižnog natjecanja. Nina Kraljić je s pjesmom "Lighthouse" 2016. godine kvalificirala Hrvatsku u Veliko Finale prvi puta od 2009. godine i nakon nje sljedeće je godine finale izborio i Jacques Houdek s pjesmom "My friend" i nakon toga naši predstavnici nisu uspjeli izboriti odlazak u finale.

Sudeći po reakcijama koje dolaze sa svih strana svijeta Let 3 ima dobre šanse osvojiti publiku Eurovizije. Postavljala su se i pitanje o mogućim zabranama i cenzuri njihovog nastupa u Liverpoolu, a Mrle na to gleda ovako. - Ako se nešto zabrani onda ćemo ići kući, nećemo odstupati od našeg izričaja i biti ćemo ono što mi jesmo i nema razloga da se išta zabrani i mislim da se stvari već unaprijed znaju i već bi bile zabranjene da je to trebalo biti - poručio je Mrle.

