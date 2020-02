Sa sela na set HBO-a! Marijana nije obična farmerica, a svog idealnog muškarca zamišlja ovako

Za nju je ljubav na selu, ali i u pjesmi. Marijana Vukelić, nije posve obična farmerica u lovu na srce Mire Vojvodića u RTL-ovoj emisiji "Ljubav je na selu". Osim što je magistrica ekonomije, pjeva i glumi - od gusarice do poslovne žene.

- Svestrana sam, širokih pogleda, otvorena prema novim iskustvima. Imam onu dječju radoznalost i radost. Volim i prirodu i životinje, i selo i grad, i putovanja i glazbu i glumu. Trenutno balansiram između glume i pjevanja - počinje pričati Marijana koja u pjevanju i glazbi, tvrdi, može prepustiti dušu.

Svoje pjevačke sposobnosti pokazala je prije dvije godine pjesmom "Nek' te vjetar nosi", poznatog skladatelja Marka Tomasovića.

- Marko Tomasović je odličan skladatelj. Čula sam njegove predloške i ima tu više pjesama u kojima se vidim i koje bih voljela snimiti i koje imaju potencijal biti predivne pjesme ako ih prava osoba otpjeva i ako se napravi lijepi zvuk i prizvuk. Jedna od njih je bila "Nek` te vjetar nosi" s obzirom na to da sam ličkih korijena i spominje se Velebit. Predložio mi je da najbolje da nju napravimo prvu. Htjela sam drukčiji zvuk u pjesmi, nisam znala kako će to sve zvučati na kraju, moguće je da ću je snimiti i u drukčijoj verziji - ponosno govori Marijana kojoj je glazbeni ukus raznolik, a dodaje kako bi joj bilo drago da u Tomasoviću i dalje ima oslonac u glazbenom angažmanu. - Bilo bi mi drago kada bi me Marko malo bolje podržao i stao iza mene - kaže nam i dodaje:"Otvorena sam za suradnju sa svim skladateljima, autorima, glazbenicima. Bitno mi je da mi se sviđa pjesma, da se vidim u njoj i da radim s ljudima koji nemaju veliki ego, s kojima se normalno može dogovoriti, razgovarati, pričati, koji će objasniti, koji će prihvatiti i poštovati i moje želje i prijedloge bez da se osjećaju uvrijeđeno".

Ističe da autori često misle da oni znaju najbolje i ne poštuju izvođača. - Ipak sam ja ta koja će pjesmu izvoditi i stati pred ljude i trebalo bi biti najbitnije da se ja ugodno osjećam i uživam u pjesmi jer se sve to osjeti - dodatno objašnjava farmerica koja najviše voli pop glazbu, ali drage su joj i hrvatske tradicijske folklorne pjesme i tamburaške i klape. - Nisam ograničena, stvarno mogu sve slušati. Inače, ako mi je dobra pjesma nije mi bitno koji je žanr, vrsta glazbe, pa niti tko ju je snimio i izvodi - iskrena je kad je riječ o vrsti glazbe koju najradije sluša i koju izbjegava. - Dosta sam tolerantna sve dok mi se nešto ne nameće, onda mi to baš nije drago - zaključuje Marijana, kojoj najveću podršku daju roditelji i brat, a njezin farmer, kaže nam, ni ne zna da ima pjesmu!

- Najveća podrška su mi roditelji i brat. Ima tu i prijatelja i poznanika i kolega čija podrška mi stvarno jako puno znači.Nisam pretjerano hvalisava, nisam se Miri pohvalila da imam pjesmu i videospot na YouTube. U tom smislu, moglo bi se reći da sam nekako skromna. Miro je dobra duša, ali ne znam ga još toliko dobro da bi znala kako on na to sve gleda. Vjerujem da bi me podržao da radim ono što volim - stidljivo govori.

Javni nastupi nisu problem za nju, a i kamera joj je vrlo draga pa je svoje glumačko umijeće tako razvila i na setu filma "Dnevnik Diane Budisavljević" ulogom medicinske sestre, a sada se priprema i za ulogu u HBO-ovoj seriji o kojoj nam nije puno mogla reći.

- Snima se serija i za HBO, i za Netflix. Sve su to strane produkcije. S vremenom će biti objavljeno. Imala sam prilike pričati s američkim glumcima na setu koji su poznati iz kultnog filma i serije i moram vam priznati da mi je bilo drago vidjeti u njima toliku jednostavnost i niti trunku ega. Svjetski poznati, a toliko normalni i jednostavni - kaže nam ovosezonska natjecateljica "Ljubav je na selu" i nekadašnja nesuđena snaha reality showa "Ženim sina". Usudila nam se otkriti ima li njezin farmer Miro konkurenciju i kakav je za nju - idealan muškarac.

- Promatrala sam druge farmere, iako se uvijek držim u blizini svojih farmerica i farmera. Nisam razmišljala tko bi bio konkurencija Miri, a ima ih. Ipak, nekako mislim da sam dobro izabrala što sam kod Mire - objašnjava i dodaje kako je kod muškarca bitnija osobnost, nego vanjski izgled. - Treba biti duhovit, pažljiv, neposredan, da nije posesivan, ljubomoran, da neće nikad sebe staviti ispred mene, da me ne sputava, da mi je velika podrška i oslonac. Da me drži kao kap vode na dlanu, kao kraljicu svoga srca - priznaje kroz smiješak farmerica ličkih korijena koja otkriva što misli o ostalim sudionicama showa.

- Sve farmerice se ovako čine u redu. Nisam se s nijednom previše zbližila. U redu smo si. Ipak, čovjek se može prevariti. Ona koja se čini draga i simpatična, možda ipak nije tako dobra kako se čini. Još je rano govoriti, vidjet ćemo - vrlo je rezervirana, ali ujedno nam je i otkrila planove nakon završetka showa. - U planu je glazba, pjevanje, snimanja. Teško je planirati jer nam život svaki dan donosi nove izazove i odluke - optimistično poručuje.

