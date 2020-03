RTL-ovka koja se bori s rakom dobila šokantnu poruku: 'Zbog takvih kao ti oduzeta su nam prava'

Novinarka RTL-ovog Exkluziva Tena Šnajder našla se u nimalo ugodnoj situaciji zbog jednog komentara koji joj je putem društvenih mreža uputio jedan korisnik. Tena naime već neko vrijeme boluje od Hodgkinovog limfoma, a bolest joj je dijagnosticirana tijekom druge trudnoće.

Unatoč tome što se već mjesecima bori protiv opake dijagnoze, čini se da se sada mora boriti i protiv opakih i najblaže rečeno neumjesnih komentara.

- Tena, ti i takvih ajmo reći 1000 ljudi jeste rizična skupina. Pazi se! Pazi se upale grla, pluća, bronhitisa i gripe. Fakat ti želim oporavak, ali ne želim da se zbog vas '1000' i vašeg straha oduzmu određena prava ostalim građanima. U Italiji je nedavno od gripe umrlo 22-23 tisuće ljudi i o tome se nije ovako pisalo - stoji u komentaru koji je Tena objavila na svom Facebook zidu.

Foto: Facebook

- Evo što kaže čovjek. Radi mene i takvih s rakom on mora sad sjediti doma. Kaže nije fer - napisala je Tena.

Komentar koji je dobila šokirao je mnoge. - Dno dna...pitala bih ga ja da je on dio te tisuće ili ne daj Bože netko njegov da li bi tako razmišljao! - poručila joj je jedna od pratiteljica. -Ja sam u šoku. To treba biti jako glup, jako primitivan, jako neuk i neinformiran, to je raslo negdje ispod kamena. Katastrofa. Kakav jadnik. Nemoj da ti kvari dan - nadovezala se druga.

U komentarima se na kraju javila i Tena poručivši kao se 'ne boji korone već ovakvih ljudi'.