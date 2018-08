Robert Redford: Gotovo je s mojom glumom u filmovima

Američki glumac Robert Redford završio je s glumačkom karijerom, osim u kazalištu, objasnio je on u razgovoru za časopis Entertainment Weekly objavljenom u ponedjeljak.

"Nikad ne reci nikad, ali došao sam do zaključka da je gotovo s mojom glumom u filmovima", objasnio je 81-godišnji glumac najavljujući da će "The Old Man and The Gun", koji bi se trebao početi prikazivati 28. rujna u SAD-u, vjerojatno biti njegov posljednji film.

U njemu tumači 70-godišnjeg recidivista koji, nakon bijega iz zatvora, kreće u niz pljački.

Foto: Lucas Jackson/REUTERS/pixsell

"Odlazim u mirovinu jer se ovim bavim od 21. godine", rekao je Redford, jedan od rijetkih aktivnih glumaca svoje generacije.

Od kraja sedamdesetih rijetko se pojavljivao pred kamerama, radije se okrećući režiji.

Snimio je devet dugometražnih filmova među kojima mu je prvi, "Obični ljudi", priskrbio Oscara za režiju 1981.

Redford je utemeljio filmski festival Sundance 1978.

Kao glumac nikada nije nagrađen Oscarom iako je ostvario nezaboravne uloge u hvaljenim filmovima - "Žalac", "Svi predsjednikovi ljudi", "Tri kondorova dana" i "Moja Afrika".

Dodijeljen mu je počasni Oscar za životno djelo 2002.

Foto: ''

"Redford je odavao dojam da je sve lako", reagirao je američki glumac Rob Lowe na Twitteru. "Bio je previše suptilan i previše lijep da postane glumac za nagrade".

>> Pogledajte video - Veličanstven oproštaj od Olivera Dragojevića