Gledali utakmicu za vrijeme mjuzikla; Glumac im poručio: Vi ste najgora publika ikad

Glumce na londonskom West Endu razljutile su gledateljice koje su u prvim redovima na svojim mobitelima pratile jedanaesterce na utakmici Engleska-Kolumbija na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, piše u četvrtak BBC.

Glumac Niall Sheehy iz mjuzikla Titanik rekao je da žene "ne samo da su gledale jedanaesterce, nego su i svaki engleski pogodak proslavile s 'toooooooo!".

"Najgora ste publika pred kojom sam ikada nastupao", napisao je na Tweeteru.

To the two women in the front row tonight who not only followed the penalty shootout on their phone, but also said “yesss” on each goal scored, you are the most ignorant audience members I have ever had the misfortune to perform in front of.