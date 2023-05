Robert De Niro u 80. godini postao otac, ovo mu je sedmo dijete

Jedan od najslavnijih holivudskih glumaca Robert De Niro (79) po sedmi je put postao otac, potvrdio je to glasnogovornik glumca za Page Six u utorak. Nije htio otkriti spol djeteta niti ime. A i sami glumac je u ponedjeljak potvrdio da je otac tako što je ispravio novinara ET Canada koji je rekao da je otac šestero djece, pojasnivši da je "upravo dobio sedmo dijete".

Inače, De Niro je dijete dobio s partnericom Tiffany Chen, a par je vezu obznanio javnosti prošle godine kada su uhvaćeni zajedno dok su slavili njegov 78. rođendan u Francuskoj. Njih dvoje upoznali su se 2015. godine tijekom snimanja komedije ‘Pripravnik‘. Chen je producentica koja je radila na projektu, a De Niro je imao glavnu ulogu, zajedno s Anne Hathaway.

De Niro se dvaput ženio. Ima sina, Raphaela, s prvom suprugom Diahnne Abbott. Osim toga, posvojio je Abottinu kćer, Drenu, iz njene prijašnje veze. Ima i dva sina blizanca, Juliana Henryja i Aarona Kendricka iz dugogodišnje veze s bivšim modelom Toukie Smith.

De Niro se 1997. oženio sa svojom drugom suprugom, Grace Hightower, bivšom stjuardesom. Njihov sin Elliot rođen je 1998., a par je ubrzo nakon njegova rođenja zatražio razvod, iako on nikad nije okončan.

U veljači 1998., tijekom snimanja filma u Francuskoj, francuska policija ga je ispitivala devet sati zbog navodne prostitucije. De Niro je zanijekao povezanost s krugom prostitucije rekavši kako nikad nije platio za seks, "a sve i da jesam, to ne bi bio zločin". Sudac za prekršaje priveo ga je na ispitivanje nakon što je njegovo ime spomenula jedna od prostitutki. U intervjuu za francuski list Le Monde, rekao je, "Nikad se ne ću vratiti u Francusku. Savjetovat ću prijateljima da ne idu u Francusku". Izvori bliski francuskom pravosuđu rekli su da je glumac pozvan kao svjedok, a ne kao osumnjičenik.

