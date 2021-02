Rijetko poziraju zajedno! Sandra Perković (30) ne skriva koliko je zaljubljena u 7 godina starijeg dečka

U zagrljaju i poljupcu s dugogodišnjim dečkom i trenerom Edisom Elkasevićem (37), atletičarka Sandra Perković (30) pratiteljima je otkrila kako slave Valentinovo. U tom povodu objavila je zajedničku sliku s dečkom sa citatom koji je raznježio mnoge.

Foto: Instagram

- Zbog tebe sjajim. Zbog tebe se osjećam dobro i ti me činiš sretnom. I zato te volim - napisala je u opis fotografije, a fanovi nisu prestajali s pohvalama.

Prije nekoliko mjeseci za InMagazin je progovorila o vezi s Edisom.

- Meni je to san snova jer smo se Edis i ja upoznali kad sam ja još bila djevojka. Ja sam njega upoznala kad sam imala 15 godina. Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš - rekla je za IN magazin te dodala: - On me zna i najbolju i najgoru. Naša dugovječnost je upravo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, nikad neće napadati, uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i izvan terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke.

Foto: Instagram

Prošle godine u intervjuu za Večernji list progovorila je o ocu koji ju je napustio kad je imala 5 godina.

– Tata Damir napustio nas je kad sam imala pet godina. Prekinuo je s nama svaki kontakt bez obzira na to što smo živjeli u istom naselju. Nakon razvoda mama je upoznala mog očuha Dragana Nikolića, mehaničara u Zagrebačkim cestama. S njima, bakom Ružom i pet godina starijim bratom Markom, diplomiranim inženjerom strojarstva, odrastala sam u kući u Trnovčici - kazala nam je, a saznali smo i kako je Edis postao njezin trener nakon jedne od ozljeda u nizu.

– Kada sam otišla, najprije sam trenirala sama. Deset dana. U međuvremenu je mama pokušala nekoliko puta razgovarati s Ivančićem, ali nije išlo. Onda mi je klub nudio Rolanda Vargu. Nisam prihvatila trenera koji kao atletičar nikad nije bio u finalu velikih natjecanja. Edis mi je u to vrijeme postao dečko i jednog dana samo sam ga pitala hoće li me trenirati. Najprije je rekao da ne može prihvatiti tu odgovornost. Onda sam rekla: “Ili ćeš me trenirati ili ću trenirati sama!” Pristao je i sve ostalo je povijest - otkrila nam je.