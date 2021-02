Nina Kraljić: 'HRT i ja smo finito. Ne spominji mi Eurosong 2016. gdje sam nas odvela bez para i podrške'

Hrvatska ima novu predstavnicu na Eurosongu. Biti će to 22-godišnja Splićanka Albina Grčić s pjesmom "Tick-Tock". Tako su odlučili glasovi publike u tijesnoj završnici Dore koji su je nagradili s čak 120 bodova. Drugoplasirana je bila Nina Kraljić (28) s pjesmom "Rijeka" koja neumorno odgovara na kritike i komentare fanova na svojoj službenoj stranici.

- Nina, sve kul ali nastup nije bio nešto posebno. Tako da lagano. Objektivno nisi bila najbolja večeras. Btw. Nije lakše pobijediti Eurosong nego Doru, pa bila si na Eurosongu i nije bas prošlo... - poručio je jedan gledatelj, a Nina mu nije ostala dužna.

- Slažem se. ToMa, Mia i Bernarda su bili bolji. Ali nebitno to. Ne radi se o pobjedi jer smo vrlo brzo ionako znali poziciju u kojoj ćemo biti što sve govori o natjecanju. Fulana poanta. A pliz mi ne spominji Eurosong 2016. gdje sam nas dovela bez para i podrške u finale nakon sedam godina dok Franka nije prošla, a nju se gleda kao uspjeh (reference radi samo). Kada sam pjevala na engleskom tada nisam bila dovoljna Hrvatica svugdje u medijima, a u međuvremenu smo se modernizirali. Prema tome bolje šuti i pokaži respect ili idi. Pliz. Ne vrijeđaj nešto o čemu ne znaš ništa i o čemu se ne govori jer smo konstantno u cenzuri gdje se uvijek očekuje 'divno je krasno je sve čestitke svimaaa zvuk savršen ma predivna večer' Ej. Nisam došla ovdje prodavati maglu. Kome to ne paše, sve ok. Nema potrebe da nastavimo komunikaciju niti da pratiš - odbrusila je Nina.

Nakon njega, još jedan pratitelj se osvrnuo na njezin nastup s puno podrške, a ona je i nakon toga imala svojstvenu reakciju.

- Molim te skuži k'o boga... imaš najbolje pjesme. Kako 2016. na Eurosongu, tako i sinoć, ali to nije dovoljno. Moraš scenski nastup doradit da se uklopi u pjesmu. Danas nije dovoljno imat samo dobru pjesmu. Molim te shvati ovo kao kritiku blagu, nemoj se srdit na ljude koji ti žele pomoć da budeš bolja. Mene više boli nego tebe što pjesma Rijeka neće biti na Eurosongu. Stvarno sam žalostan jer mislim da bi bila iznimno posebna...nadam se da ćeš se vratit sljedećih godina s još boljom pjesmom i JOŠ BOLJOM KOREOGRAFIJOM...Želim ti sve najbolje, tebi i timu i da nastavite sa ovakvim radom - napisao je njezin obožavatelj, a ona je odgovorila bez dlake na jeziku.

- Rekoh, HRT i ja smo finito. Ne mislim si više nikad dozvolit da slušam na vlastitoj tonskoj probi (jedinoj) prvih 15 minuta Albininu pjesmu, a ne svoju u vlastite in ear slušalice i to 4 dana prije nego što se kao znaju rezultati. Pjesme radim iz ljubavi, smatrala sam i smatram da je pjesma Rijeka zaslužila veći stage i pažnju, ali ne bi si nikad to dozvolila više. Ionako se ovo trebalo desiti jer mi je dosta glumatanja, cenzuri i pozadinskih kulisa o kojima nitko ništa ne zna, ali vrijeđat se moze. Čestitke Mii, Bernardi i Tomi i Filip je divan bio. Osobno svi 4 su mogli pobijedit. Ostalo neću komentirat. Tko hoće neka prati projekt dalje, tko neće - ne mora. Ionako se u ovoj državi od poštenog ne može živjet, pa stvarno radiš ovo iz čiste ljubavi jer više para potrošiš nego što zaradiš. Osim ako nemaš background - poručila je.

Podsjetimo, nakon sinoćnje pobjede Albine Grčić na izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije "Dora 2021", Nina nije sportski prihvatila poraz. Kraljić je osvojila drugo mjesto s pjesmom "River", a kako je napisala na svom Facebook profilu imala je nekoliko problema prilikom izvođenja pjesme.

- Nina kako se osjećaš? Mix ti je bio najgori i nismo doslovce mogli zvati za tebe jer je javljalo da broj ne postoji i očito je da su te s razlogom stavili kao prvu izvedbu. Što misliš o organizaciji i jel istina da si slušala u vlastite in ear slušalice pjesmu "Tick-Tock", a ne svoju na vlastitoj tonskoj probi?, u sarkastičnom je tonu napisala Nina Kraljić pokraj videa na kojem pleše. na Instagramu je objavila nekoliko videa u kojima je to ponovila, a zatim je objavila i video na kojem plače.