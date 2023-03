Rijetko ih viđamo u javnosti: Supruga i kćeri Saše Matića podržale su ga tijekom nastupa u Beogradu

Glazbenik Saša Matić (44) u Štark Areni u Beogradu održao je koncert kojim je obilježio i više od dva desetljeća glazbene karijere. Jedan od omiljenih pjevača u regiji, koji je nedavno napunio i Spaladium Arenu u Splitu, rijetko priča o svom obiteljskom životu, ali na koncertu u Beogradu s pozornice je poseban pozdrav uputio svojoj supruzi i njihovim kćerima koje su bile u publici.

Sašina supruga Anđelija i kćeri Aleksandra i Tara ne pojavljuju se često u javnosti, ali njegov slavljenički koncert nisu propustile i prije Sašinog nastupa spremno su pozirale fotoreporterima. Saša često ističe kako je za dobar odgoj njegovih kćeri najzaslužnija njegova supruga Anđelija, jer on zbog nastupa često izbiva iz kuće i odgojem i brigom o Aleksandri i Tari najviše brine supruga.

- Supruga i kćer navikle su da zbog posla nisu kod kuće, ali me u potpunosti podržavaju i razumiju. Kad sam kod kuće, nastojim kvalitetno provesti vrijeme sa svojom obitelji i potpuno im se posvetiti. Često me pitaju jesam li strog ili popustljiv otac, a ne odgovaram ni na jedno od njih, jer nikad nisam kod kuće - rekao je Saša u jednom od intervjua. Saša i Anđelija u skladnom su i sretnom braku dvadeset godina, a pjevač kaže kako nema tajne uspjeha njihovog braka

- Ljubav, razumijevanje i podrška, a sa mnom sve to postoji. Ako me pitate mogu li se ispričati što nisam kod kuće, da budem iskren, ne ispričavam se ni sebi. Kad sam kod kuće mora biti dobra atmosfera, dogovoriti se, nasmijati i uživati, a ako nije tako, odmah ću otići. Znam da je to možda sebično, ali to je istina. Isto vrijedi i za brak. Da je atmosfera između mene i moje žene ikad bila loša, otišao bih. - objasnio je Saša Matić u jednom intervjuu.

Saša Matić omiljen je glazbenik nekih naših sportaša, pjeva im na svadbama, a pojavio se i na rođendanu pjevačice Severine. Koliko je voljen u Hrvatskoj svjedoči i činjenica da su mu prošle godine oba koncerta u Areni Zagreb bila rasprodana. Mnoge zbog toga zanimaju detalji iz njegovog privatnog života, a neke je zanimalo što se dogodilo da su braća Dejan i Saša Matić, obojica izgubili vid. Fanovi su, naime, doslovno godinama teoretizirali o tome. Matiću su, pisali su ranije srpski mediji, rođeni prerano, a potom smješteni u inkubator. Ubrzo je otkriveno da su obje bebe slijepe, a navodili su da se dogodila pogreška liječnika.

VIDEO Neda Ukraden: U ovim godinama neću ja loviti neke mladiće da im glumim mamu ili baku