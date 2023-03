Omiljeni RTL-ov voditelj prisjetio se svojih posljednjih vijesti za HTV prije 19 godina

RTL-ov urednik i voditelj Tomislav Jelinčić (45) točno na Dan žena, odradio je svoje posljednje vijesti, odnosno Dnevnik na HTV-u. Nakon državne televizije, Jelinčić je krenuo u nove voditeljske pobjede s, tada još mladom, RTL televizijom. Bili su to sami počeci RTL-a, a Jelinčić se sada fotografijom na Instagramu prisjetio kako je izgledalo vođenje njegovog posljednjeg Dnevnika HTV-a.

- Prođe u trenu... prije točno 19 godina odradio zadnje vijesti/dnevnik na HTV-u i potpisao za RTL... - napisao je Jeličnić pored fotografije iz HTV-ovog studija.

Inače, Jelinčić nam je jednom priliko otkrio kako su izgledali sami počeci informativnog programa RTL-a.

- Mladenačka energija, entuzijazam, stvaranje novog bili su nam poput dopinga. Vjerujem da bih i danas pao na doping-testu. Ne možeš informativu lako izbaciti iz krvi, to znaju oni koji su u tim počecima sudjelovali - kazao nam je. Ispričao nam je da se uvijek, kada se sjeća svojih prvih dana na toj televiziji, sjeti natpisa “It’s OK. For Croatia!”. - Pisalo je to na svim komadima sofisticirane tehničke opreme koja je stigla iz Njemačke od velikog RTL-a za najmlađu bebu, RTL Hrvatsku. Doduše, mijenja se smisao poruke kada maknete točku, ali atmosfera je tih prvih mjeseci i dana bila toliko dobra da ni poruka “dobro je za Hrvatsku” nije predstavljala nikakav problem - kazao je.

Jedan od prvih zadataka kad je došao bio mu je intervju s tada predsjednikom hrvatske Vlade Ivom Sanaderom. - A slučajnost je htjela da su moja prva tri javljanja uživo bila iz tri grada na K: Kaira, Kölna i Krakova - ispričao je.

Podsjetimo, Jelinčić je prije RTL-a sedam godina radio na HTV-u. Nakon Dječjeg programa prošao je novinarsku školu Zagrebačke panorame, Vijesti u Dobrom jutru, vodio i uređivao Podnevni dnevnik, radio reportaže za središnji dnevnik... A prije HTV-a radio je kao novinar i voditelj na OTV-u, ali i na radiju te pisao za novine.

A da mu je pisanje u obitelji, pokazuje i činjenica da mu je otac bio pjesnik, Ivo Jelinčić Mučito. Prošle je godine na Braču Tomislav predstavio zbirku pjesama 'Post i rima' svog pokojnog oca. Voditelj je sa svojim sestrama i bratom od očeve smrti prije dvije godine skupljao njegove radove za ovu zbirku s više od 200 pjesmama na gotovo 400 stranica. Podsjetimo, Ivo Jelinčić Mučito preminuo je sredinom lipnja 2020. godine.

