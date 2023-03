Raskoš i brojna iznenađenja na svečanoj dodjeli Večernjakove ruže

Izvrsnost i kvaliteta dva su najvažnija kriterija u odabiru nominiranih za Večernjakovu ružu, a tih se kriterija svakako držimo i u osmišljavanju svečane dodjele od koje nas dijele još samo dva dana. Iako je napetost na samom vrhuncu, sve je spremno za taj veliki dan, i to najviše zahvaljujući našim divnim suradnicima s kojima već godinama kreiramo dodjelu najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj.

Kreativac koji uvijek na najbolji način predstavlja smisao i poruku Ruže na pozornici zagrebačkog HNK scenograf je i glazbenik Ivica Propadalo. Njegove zamisli na maštovit način povežu Ružu, medije i nominirane. Sve to on odlično uklopi u kazališni ambijent te rješenjima na pozornici uvijek postigne efekt iznenađenja i raskoši kakav i dolikuje kazališnom prostoru u kojem se odvija svečana dodjela Ruže. Ne sumnjamo da će tako biti i ove godine, a Propadalo nam ne otkriva sve pojedinosti jer želi to ostaviti kao iznenađenje publici u HNK i pred malim ekranima ovog petka u 20.45 sati, kada dodjela počinje uz izravan prijenos na Prvom programu HRT-a.

– Već godinama radim scenografiju za dodjelu Večernjakove ruže i, koliko god da je kazalište skučeno i ne možete se puno razmahati kada je scenografija u pitanju, istovremeno vam daje intimu i kazališnu atmosferu koju uvijek iskoristimo da sve izgleda lijepo i pozitivno. Ruža, za razliku od drugih dodjela, ima svoj izričaj i jezik koji mu daje upravo i taj ambijent kazališta zahvaljujući kojem možemo spuštati i dizati određene instalacije na pozornici. Kao što se prošle godine oglasni stup spuštao na prezenterski pult tako će se i ove godine spuštati i dizati jedna zanimljiva instalacija i mislim da će kao i svake godine biti simpatično i drugačije – rekao nam je Ivica Propadalo.

Od prošle godine Večernjakovu ružu dodjeljujemo u osam kategorija, a istaknute osobe iz javnog života imat će čast najaviti nominirane i uručiti im Ruže. Ovaj put u ulozi prezentera bit će Duško Ćurlić, glumice Jelena Perčin i Sandra Bagarić, influencer Sandi Pego, trenerica Maja Ćustić, chef Stjepan Vukadin, pjevačica Mia Negovetić, Domagoj Zovak kao i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. Nekome će sreću donijeti i glumci Lucija Šerbedžija i Asim Ugljen, trener iz Života na vagi Edin Mehmedović, urednik zabavnog programa HRT-a Mario Sedmak, majstor satire Borna Sor, chef Damir Tomljanović, a imat ćemo i posebno iznenađenje kada su prezenteri u pitanju i do petka možemo vam samo dati dvije asocijacije: bronca i vatra. O glazbenim nastupima nakon Ruže uvijek se još danima govori pa nema sumnje da će tako biti i nakon ove dodjele koju će svojim nastupima uveličati Prljavo kazalište, Matija Cvek, Dino Jelusić, Jelena Rozga, Vili i debili te Toni Cetinski. Da bi svaki kotačić ove dodjele savršeno sjeo na svoje mjesto, brine se redatelj Tihomir Žarn.

– Uvijek je čast raditi u HNK, pogotovo Večernjakovu ružu. Zagrebački HNK predivan je prostor koji zahtijeva određen trud i angažman vezano za kamere i svjetla. Ekipa koja radi ovu svečanu dodjelu već je dobro uhodan tim, vjerujemo jedni drugima i lakše je kad imaš ekipu s kojom godinama surađuješ. Moj posao je da cijelu ekipu koordiniram i na pravi način napravim odnos scene, svjetla i kamera kako bismo gledateljima vizualno približili čaroliju same dodjele i ove veličanstvene priredbe. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez majstorice rasvjete Ane Matičević, scenografa Ivice Propadala, Klifa koji radi animaciju i ostatka ekipe koja godinama odlično surađuje – istaknuo je Žarn.