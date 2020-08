Rajko će biti pokopan među najvećim hrvatskim velikanima, a zemljište će ustupiti Grad Zagreb

Legendarni hrvatski glazbenik Rajko Dujmić danas bi proslavio svoj 66. rođendan, no nažalost nije ga uspio dočekati. Preminuo je od posljedica teške prometne nesreće 4. kolovoza, a njegova obitelj umjesto slavlja rođendana priprema sprovod.

Glazbenik će biti pokopan u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju, a zemljište za grob među zaslužnim građanima obitelji će ustupiti Grad Zagreb, javlja RTL.

"Povjerenstvo predlaže gradonačelniku Grada Zagreba zaključak i temeljem tog prijedloga gradonačelnik Grada Zagreba može donijeti zaključak o dodjeli zemlje za grobno mjesto čije troškove snosi Grad Zagreb", kazao je Patrik Šegota, voditelj Podružnice Gradskih groblja Zagrebačkog holdinga.

Rajko će tako počivati pokraj Vatroslava Lisinskog, Ede Murtića, Dražena Petrovića i drugih velikana.

Na tom dijelu Mirogoja cijene iznose i do 160.000 kuna, a troškove izgradnje i sprovoda pokriva obitelj. No, u Rajkovu slučaju, svoj doprinos dat će i Društvo hrvatskih skladatelja ispred čijeg sjedišta danima vijori crna zastava.

"To bi svakako bilo nešto što bismo podržali s obzirom na to da sasvim sigurno postoji veliki broj obožavatelja, prijatelja koji će idućih godina poželjeti posjetiti Rajkov grob. Mislimo da bi bilo dobro da to bude mjesto koje će se lako naći na groblju", kazao je Antun Tomislav Šaban, tajnik Hrvatskog društva skladatelja.

Pokop u Aleji velikana ima proceduru koja može potrajati. Rajkova obitelj odlučila se na kremaciju koja će biti sljedećeg tjedna na zagrebačkom krematoriju.

No, kolege i prijatelji razmišljaju da se od Rajka oproste i uz ono što je on najviše volio, uz glazbu.

"Priredit ćemo jednu komemoraciju ili možda i koncert, još nemamo točnu definiciju toga, ali to će svakako biti u rujnu. Znači, kad se ljudi vrate s godišnjih odmora, s mora. Nema potrebe da žurimo i želimo samo da to bude dostojanstveno i primjereno Rajkovu značaju i veličini", izjavio je Šaban.