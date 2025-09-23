Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
BREAKING
FOTO Detalji strave u Slavoniji: U pucnjavi ubijen stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?
Likvidacija u Slavoniji: Presreo muškarca na cesti i ubio ga. Još je u bijegu
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

Pucaju po šavovima: Trener Edo digao ruke od crvenog tima, Ivanova pobuna uzdrmala show

Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 19:45

Najveći izvor napetosti postao je Ivan, koji je samo nekoliko trenutaka nakon što je energično plesao, pa čak i ubacio pokrete capoeire, na treningu počeo tražiti izgovore.

U novoj sezoni showa 'Život na vagi' došlo je do brojnih nesuglasica u crvenom timu. Pogotovo se to odnosilo na odnor trenera Ede i pojedinih kandidata. Kandidati su se ujutro prepustili plesnim ritmovima, pokazujući zavidnu energiju i zaigranost, a dolazak na trening donio je potpuno drugačiju sliku. Intenzitet vježbi razotkrio je duboke pukotine u motivaciji, a crveni tim, predvođen trenerom Edom, počeo je pokazivati znakove ozbiljnog posustajanja. "Svi natjecatelji iz crvenog tima nekako kao da danas malo sporije, kao dizelaši, ulaze na ovaj trening, iako su bili vrlo prpošni dok su plesali", primijetio je Edo, čija je frustracija rasla iz minute u minutu. "Sad kad je krenuo intenzitet i kad se treba podignuti opterećenje, kaskaju." 

Najveći izvor napetosti postao je Ivan, koji je samo nekoliko trenutaka nakon što je energično plesao, pa čak i ubacio pokrete capoeire, na treningu počeo tražiti izgovore. Njegova pritužba na bolna koljena izazvala je nevjericu kod trenera. "Zanimljiv je taj kontrast. Nekoliko trenutaka prije Ivan pleše, a dvije minute kasnije, kad je došao trening, odjedanput 'teško mi je'. Razumijem da je teško, ali to je preveliki kontrast", izjavio je Edo, vidno razočaran. Sukob je eskalirao kada je Ivan odbio raditi vježbu, što je dovelo do otvorene konfrontacije. "Ovakvo nepoštovanje ne toleriram, samo da znaš", poručio mu je Edo, na što je Ivan uzvratio: "Ni ja isto. Ako ti nećeš poštovati moje, zašto bih ja tebe?"

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24

Inače, crveni tim suočio se i s velikom ozljedom noge kandidata Domagoja koji slovi kao osoba koja skida najviše kilograma. „Od jutra me boli. Ne mogu se namjestiti, kako god namjestim nogu - boli“, kaže Domagoj i dodaje: „Mentalno sam dobro... navikneš se i pomiriš s tim.“ Edo ga podsjetio da su se u prijašnjim sezonama događale slične stvari, no Domagoj se osjeća bespomoćno: „Osjećam se beskorisno kad ležim u sobi i ne mogu ništa.“

Ključne riječi
RTL život na vagi showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TV KRITIKA

Domaća publika nakon dugo vremena dobila je priliku pratiti jednu pravu, ozbiljnu sapunicu hrvatske produkcije.

Na reklamama, plakatima i društvenim mrežama ne mogu se ove jeseni izbjeći ni Marta i Olga - suparnice čiji je odnos u fokusu još jedne sezone "Sjena prošlosti". RTL je prošle jeseni pogodio u sridu s ovom serijom, a sada je jednako snažno krenuo s promocijom novih epizoda. Iza svega stoji ozbiljan marketinški i produkcijski posao: zanimljiva radnja koja se konačno ne bazira isključivo na prizemnom humoru, prepoznatljiva lica i napeti dramski odnosi konstanta su koja privlači publiku.

Učitaj još