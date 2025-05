'Finci uvijek idu žestoko!': Kontroverzna Erika nastupom osvojila simpatije publike

U švicarskom Baselu održava se finalna večer ovogodišnje Eurovizije, u kojoj će svoje pjesme pred očima Europe i svijeta po posljednji put izvesti predstavnici 26 država. U prvom polufinalu u utorak nastupio je i hrvatski predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake', no nažalost on na kraju nije uspio proći u finale.

Kao i svake godine, publika diljem interneta u velikom broju je pratila natjecanje. Na društvenim mrežama, ponajviše X-u (nekadašnji Twitter), komentirali su veliko finale. Očekivano, najveću pozornost odmah na početku privukla je predstavnica Izraela, Yuval Raphael, ćiji je nastup izazvao podijeljene reakcije, među kojima su brojne negativne. Tako je jedan korisnik podijelio objavu: - Ja dok nastupa Izrael - sa snimkom žene koja baca televiziju. Drugi pak koriste nastup Yuval da bi otišli na wc.

S druge strane, humoristične reakcije izazvao je estonski predstavni i jedan od favorita, Tommy Cash, sa svojom pjesmom 'Espresso Macchiato'. Ponovno se nisu mogle izbjeći usporedbe s globalnom pop zvijezdom Sabrinom Carpenter.

Me infront of the coffee machine at work on monday

Dosad najveće oduševljenje publika je pokazala za nastup austrijskog predstavnika JJ-a, koji je ponovno pokazao zavidan vokal i scensku izvedbu. - Pojačajte zvučnike na maksimum - napisao je jedan korisnik, a drugi dodao: - Austrija je upravo pobijedila. Ovo je bilo nevjerojatno - pljušte komplimenti na nastup Austrijanca.

Put the volume on max for Austria

Erika Vikman jedna je od najkontroverznijih natjecateljica ovogodišnje Eurovizije, a publika je primijetila kontrast između nizozemskog predstavnika, koji je nastupio prije nje, i Finkinje. Jedna korisnica je napisala: - Finci uvijek idu žestoko - uz fotografije Erike, Käärije i benda Lordi.