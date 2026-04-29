Publika danas nije ista kao 2006., zahtjevnija je, kritičnija i manje sklona idealiziranju glamura bez pokrića

"Everybody wants to be us", rečenica je koja već gotovo dvadeset godina odzvanja u kolektivnom pamćenju gledatelja kultnog filma "Vrag nosi Pradu". Izgovara je hladna, autoritativna i neodoljivo karizmatična Miranda Priestly, lik koji je Meryl Streep pretvorila u jedan od najupečatljivijih ženskih likova moderne kinematografije.

Uoči dolaska dugoočekivanog nastavka "Vrag nosi Pradu 2", koji u hrvatska kina stiže danas, 29. travnja, jasno je jedno, ovo nije samo film nego i fenomen koji je nadživio generacije gledatelja, modne trendove i samu industriju koju prikazuje. Prvi dio gledali smo, "brat bratu", barem nekoliko puta. I svaki put jednako uživali. Upravo zato očekivanja od nastavka ne da su velika, ona su gotovo nemoguća, barem za mene. Ipak, interes publike ne jenjava. Dapače, činjenica da su projekcije gotovo rasprodane već u prvim danima prikazivanja sugerira kako nas čeka jedan od najvećih kinohitova godine. No može li nastavak doista ponoviti čaroliju originala ili će ostati tek sjena nekadašnje slave? Tijekom snimanja nastavka svjetski su mediji gotovo svakodnevno izvještavali o svakom detalju, od izbora glumačke postave do modnih kombinacija koje bi, prema mnogima, mogle ponovno diktirati trendove u industriji. U svoje se legendarne uloge vraćaju Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci, čime se osigurava kontinuitet i prepoznatljivost koja je publiku i osvojila. Upravo ta kombinacija nostalgije i novih elemenata mogla bi biti ključ uspjeha, ili potencijalni razlog razočaranja.

New York je tijekom snimanja postao svojevrsna pozornica za obožavatelje. Vjerni obožavatelji okupljali su se na lokacijama ne bi li uhvatili djelić atmosfere koja će uskoro zavladati kinima. Zabilježeni su i spontani trenuci koji su dodatno raspirili interes javnosti, poput nezgode Anne Hathaway, koja je tijekom snimanja pala u visokim potpeticama, no brzo se pridigla uz aplauz okupljenih. Takvi trenuci podsjećaju da se iza glamura krije stvarnost, ponekad nespretna, ali uvijek ljudska. Posebnu je pozornost privukla scena snimana ispred Prirodoslovnog muzeja, gdje se Meryl Streep pojavila u raskošnoj crvenoj haljini, u prizoru koji je već završio u traileru i izazvao lavinu reakcija. U društvu Stanleya Tuccija, koji je ponovno utjelovio elegantnog Nigela, scena priziva glamur MET Gale, događaja koji simbolizira vrhunac modne ekstravagancije. Upravo su takvi trenuci ono što publika želi: spoj estetike, prestiža i pomalo nedostižnog luksuza. Ne treba zaboraviti ni modni aspekt koji je prvi film učinio revolucionarnim. "Vrag nosi Pradu" bio je rekorder po budžetu za kostime, a iza vizualnog identiteta stajale su najuglednije modne kuće. Ako je suditi prema dosad viđenom, nastavak neće zaostajati, dapače, mogao bi podići ljestvicu još više. Pojava poznatih lica iz modne industrije, poput plus size manekenke Ashley Graham, dodatno potvrđuje ambiciju filma da ostane relevantan i u suvremenom kontekstu.

Podsjetimo, priča originala temelji se na romanu "The Devil Wears Prada" 49-godišnje autorice Lauren Weisberger, koja je inspiraciju pronašla u vlastitom iskustvu rada uz legendarnu urednicu Annu Wintour. U središtu radnje nalazi se Andrea Sachs, mlada novinarka koja nevoljko ulazi u svijet mode i ondje otkriva njegovu brutalnu, ali zavodljivu prirodu. Transformacija od autsajderice do žene koja razumije pravila igre i sama postaje dio tog svijeta jedna je od ključnih linija koja je gledatelje držala prikovanima uz ekran. No upravo tu leži i najveći izazov nastavka. Što još reći o svijetu koji smo već upoznali? Kako produbiti likove koji su već postali ikone? Hoće li nastavak ponuditi novu perspektivu ili će se osloniti na nostalgiju kao glavni adut? Jer publika danas nije ista kao 2006. godine, zahtjevnija je, kritičnija i manje sklona idealiziranju glamura bez pokrića. S jedne strane, tu su uzbuđenje, povratak poznatih lica, raskošne scene i obećanje nove modne renesanse. S druge, postoji i doza skepticizma. Je li moguće ponovno stvoriti magiju koja je prvi film učinila bezvremenskim? Ili će "Vrag nosi Pradu 2" ostati tek podsjetnik na to koliko je original bio poseban? Odgovor ćemo uskoro doznati. Do tada ostaje napetost, iščekivanje i možda ono najvažnije, nada da će nas ovaj nastavak iznenaditi. Jer, budimo iskreni, očekivanja su visoka. I da, želimo da nas film osvoji. Ponovno.