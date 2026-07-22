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NOVO POGLAVLJE

Princ George slavi 13. rođendan, uskoro ga čeka velika životna promjena

Foto: REUTERS
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 20:30
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Kraljevski obožavatelji odmah su primijetili koliko je George odrastao, a društvene mreže preplavili su komentari iznenađenja zbog njegova tinejdžerskog izgleda

Princ George proslavio je 13. rođendan, a njegovi roditelji, princ William i princeza Kate, tim su povodom objavili njegov novi službeni portret. Na fotografiji George pozira u odijelu, a fotografija je snimljena u Kensingtonskoj palači nakon prošlomjesečne ceremonije Trooping the Colour. Autor je Matt Porteous, jedan od omiljenih fotografa princa i princeze od Walesa. „Sretan 13. rođendan, George!“, poručili su roditelji uz fotografiju objavljenu na društvenim mrežama. Kraljevski obožavatelji odmah su primijetili koliko je George odrastao, a društvene mreže preplavili su komentari iznenađenja zbog njegova tinejdžerskog izgleda.

Za Georgea uskoro počinje i novo životno poglavlje. U rujnu će krenuti u koledž Eton i time će krenuti stopama svog oca Williama, koji je upravo ondje stekao prijateljstva koja traju i danas. George će tada prvi put nakon 2019. godine pohađati školu bez svoje mlađe sestre Charlotte i brata Louisa. Prema riječima kraljevskog stručnjaka Roberta Jobsona, njegovo iskustvo na Etonu bit će znatno drugačije od Williamova. Dok je William u školu stigao u vrijeme obiteljskih problema svojih roditelja, George odrasta u stabilnom obiteljskom okruženju. Jobson ističe i da je George već pokazao velik interes za povijest, ali i da uživa u sportu igra nogomet i hokej te navija za Aston Villu, baš kao i njegov otac.

William i Kate posljednjih godina postupno pripremaju najstarijeg sina za buduće kraljevske dužnosti. George tako sve češće sudjeluje na službenim događanjima, a nedavno je s obitelji viđen i na Wimbledonu. Tamo je s roditeljima i sestrom Charlotte gledao finale, a zbog visokih temperatura koristio je prijenosni ventilator. Fotografije s Wimbledona bile su njegovo posljednje javno pojavljivanje prije rođendana. George je prvo dijete princa Williama i princeze Kate. Svijet ga je upoznao u srpnju 2013. godine, kada su roditelji s novorođenim sinom izašli iz bolnice Lindo Wing. Od tada je postao jedan od najpoznatijih mladih članova britanske kraljevske obitelji, a sada se priprema za važnu novu fazu života, tinejdžerske godine i početak školovanja na Etonu.

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Ključne riječi
showbiz princ william Kate Middleton čestitka rođendan princ George

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