Popularna glumica na sudu pobijedila mladu zvijezdu svog filma: Bizarna scena u kadi potresla Hollywood

Holivudska zvijezda Rebel Wilson dobila je sudsku bitku protiv mlade glumice Charlotte MacInnes, koja ju je tužila za klevetu. MacInnes, glavna glumica u njezinom redateljskom debiju "The Deb", tvrdila je da joj je Wilson na Instagramu uništila ugled, optuživši je da je povukla pritužbu za seksualno uznemiravanje radi napretka u karijeri. Savezni sud u Sydneyju odbacio je tužbu, a sutkinja Elizabeth Raper zaključila je da nije dokazana ozbiljna šteta za ugled te je glumici naložila plaćanje troškova. U središtu spora bio je bizaran incident kada su MacInnes i producentica Amanda Ghost zajedno, u kupaćim kostimima, ušle u kadu nakon što je Ghost doživjela alergijsku reakciju na hladnu vodu. Obje su tvrdile da događaj nije bio seksualne prirode.

Prema navodima Rebel Wilson, MacInnes joj se povjerila da joj je zbog tog događaja bilo "neugodno", što je Wilson shvatila kao prijavu uznemiravanja i osjećala se dužnom reagirati. S druge strane, MacInnes je na sudu demantirala da se ikada požalila, a njezini odvjetnici tvrdili su da je Wilson priču izmislila kao oružje u vlastitim sukobima s producentima. Zbrku je dodatno pojačala poruka koju je Wilson poslala producentici Ghost: "Charlotte kaže da je sve u redu. Mislila je samo da je 'situacija bila bizarna'". Wilson je kasnije javno optužila MacInnes da je promijenila priču u zamjenu za poslovne prilike, poput ugovora za snimanje albuma i glavne uloge u kazalištu, što je bio temelj tužbe.

FOTO Nina Morić slavi 50. rođendan: Imala je sve, izgubila sebe i sada se bori za mir

Sutkinja Elizabeth Raper u obrazloženju presude izrazila je "ozbiljne sumnje u istinitost svjedočenja" svih ključnih akterica – Wilson, MacInnes i Ghost. Unatoč tome, presudila je u korist Wilson jer je njezino ponašanje bilo u skladu s tvrdnjom da je primila pritužbu. "Dokazi potvrđuju da je gospođica Wilson djelovala na način koji je dosljedan podnošenju pritužbe", navela je sutkinja. Ključno je bilo to što je sud utvrdio da je MacInnes doista promijenila svoju priču o osjećaju neugode. Međutim, sutkinja je zaključila da Wilsonina objava te činjenice ne predstavlja klevetu te da MacInnes nije uspjela dokazati da joj je reputacija pretrpjela ozbiljnu štetu, što je ključno za uspjeh tužbe.

Ova tužba samo je dio daleko šire i prljavije pravne sage koja je produkciju filma "The Deb" pretvorila u ono što je Wilson opisala kao svoju najgoru noćnu moru. Odnosi između redateljice i producenata Amande Ghost, Gregora Camerona i Vincea Holdena teško su narušeni. Oni su u Kaliforniji tužili Wilson, tvrdeći da je pokrenula osvetničku kampanju jer joj je odbijen status scenaristice. Optužbe uključuju i orkestriranje klevetničkih internetskih stranica koje su Ghost uspoređivale s osuđenom suradnicom pedofila Epsteina. Wilson je sve optužbe zanijekala i uzvratila vlastitom tužbom, optužujući producente za financijske malverzacije i tvrdeći da se borila za sigurno okruženje na setu.

Nakon presude, Rebel Wilson je izjavila da je zahvalna što je proces završen i da se želi fokusirati na obitelj i posao. "Cijelo vrijeme trudila sam se ostati vjerna svojim vrijednostima", poručila je. Pravni tim Charlotte MacInnes najavio je žalbu, pa se očekuje nastavak ove priče. Ovo nije prvi put da se Wilson našla usred medijski praćenog slučaja klevete; 2017. godine dobila je značajnu odštetu u sporu protiv izdavačke kuće Bauer Media. Unatoč svim kontroverzama, film "The Deb" napokon je stigao u kina, a Wilson već radi na svom drugom redateljskom projektu, što pokazuje da se holivudska mašinerija okreće bez obzira na drame iza kulisa.