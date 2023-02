Na petu godišnjicu smrti Nebojše Glogovca kamere su zabilježile dirljiv susret glumčeve kćeri i oca

Danas se obilježava pet godina od smrti glumca Nebojše Glogovca čiji su grob danas posjetili njegova supruga Milica i kći Sunčica te otac Milovan Glogovac, a pridružili su im se i brojni prijatelji pokojnog glumca; Nikola Đuričko, Milena Predić, Vojin Ćetković i Branimir Benčina, Bojana Dimitrijevića... Posebno emotivan trenutak je bio kada je malena Sunčica zagrlila svog djeda pored očevog groba. Nebojša Glogova preminuo je 9. veljače 2018. godine u 49. godini nakon kratke borbe s karcinomom pluća. Nebojša se rodio u Trebinju 1969. godine. Njegov otac Milovan je svećenik, a majka Milena je bila krojačica.

Iako ga je zanimala i psihologija, odlučio se za glumu koju je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Glumački talent koji je pokazivao u slojevitim, karakterno dijametralno suprotnim likovima iskazao je i u filmovima “Ubistvo s predumišljajem”, “Bure baruta”, “Ranjena zemlja”, “Normalni ljudi”, “Hadersfild”, “Kenjac” te na kazališnim daskama. U jednom intervjuu govorio je kako se zatekao u glumi.

– U suštini sam bio stidljiv. Zatvoren na neki način. Gluma mi je zaista u tome pomogla. Možda je neka inicijalna kapisla da se počnem baviti glumom upravo bila ta potreba za otvaranjem, tako da sam kroz posao i život na sceni i na filmu naučio izražavati svoje emocije. Da ih otvaram pred kim treba i da ih čuvam pred kim ne treba. U tom puštanju emocija veliku ulogu ima moj posao, što u onim mojim krajevima malo teže ide – rekao je. Nebojšin otac Milovan sretan je što njegovog sina i danas svi pamte po dobrome.

- Volio sam njegove uloge, pratio sam ga, osluškivao pažljivo što o njemu govore kolege, stručnjaci. I nitko nije imao ružnu riječ za njega. Blagonaklonost i raspoloženje prema njegovoj dobroti, ako mogu tako reći, traju i danas. Ja to vidim i osjećam, jer, nema dana da netko na njegovom grobu ne upali svijeću ili ostavi cvijet. To nije trenutak. To traje i to je odnos prema njemu i njegovom ovozemaljskom životu - rekao je u jednom intervju Milovan Glogovac pričajući o svom sinu. Nebojša iz prvog braka ima i dva sina Gavrila i Miloša i uvijek je isticao koliko je ponosan na njih.

