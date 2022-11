Propucali auto Denise Richards: Glumica je prestravljena, napadač je izgubio živce zbog ove sitnice

Američka televizijska i filmska glumica te nekadašnji model Denise Richards (51) sa suprugom Aaronom Phypersom (50) se našla usred horora. Naime, dok su se vozili prema TV studiju u Los Angelesu i tražili parking, netko iz drugog vozila je pucao iz vatrenog oružja na njihovo auto. Na sreću, i ona i muž prošli su bez ozljeda.

Prvi je o incidentu izvijestio TMZ, a kasnije je PR glumice potvrdio navode. TMZ je prvo izvijestio da je policija pozvana jer je netko u studiju uočio oštećenje od vatrenog oružja na vozilu Ford Shelbyju F-150, ali nije jasno je li itko otišao na mjesto događaja kako bi se napravio zapisnik. Također, objavili su i fotografiju automobila na kojemu se vidi oštećenje od metka.

Isti medij piše kako je Aaron tražio parking, no vozač iza njega je bio nestrpljiv te se počeo derati na njih. Drugi vozač također se htio progurati ispred pa je i zapucao te oštetio zadnji kraj auta.

Policijska uprava Los Angelesa, koja je nadležna za područje gdje je studio rekla je da nema evidenciju o prijavi i da nije u tijeku nikakva istraga, prenosi NBC.

"U ovom trenutku čak ni ne znamo gdje se to dogodilo", rekla je policajka Melissa Podany dok je glasnogovornik kalifornijske policijske patrole koja obrađuje pozive 911 s autocesta i blizu njih rekao da nije mogao pronaći zapis o takvoj prijavi. Glasnogovornik odjela šerifa okruga Los Angeles, čiji zamjenici obilaze to područje, uključujući željezničke i autobusne linije javnog prijevoza, rekao je isto to.

"Ona je bila vidno uzrujana i prestravljena, histerično je plakala, ali nije htjela izostati s posla pa je snimala cijeli dan kao da ništa nije bilo", rekao je izvor za magazin People.

