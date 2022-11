Neda Ukraden o djetinjstvu i slomljenom srcu: 'Taman izašla iz jednog ropstva, ajd' sad u drugo neko!'

Glazbenica Neda Ukraden (72) nedavno je objavila svoju autobiografiju naslova 'Zora je svanula', a u knjizi Neda je ispričala mnoge događaje koji su uzburkali duhove. Glazbenica je knjigu posvetila baki, a kroz nju govorila je i o svojem djetinjstvu te slomljenom srcu.

- Ja sam sudionik i svjedok mnogih stvari koje su se događale, ne samo na estradno muzičkoj sceni, ne samo u showbiznis priči, nego i ovoj nekoj društveno političkoj, od tih gibanja raznoraznih antiratnih, antivladinih demonstracija i tako dalje što je bilo aktualno u cijelom svijetu pa i u tadašnjoj Jugoslaviji. Ja uzela učešće u svemu tome... – istaknula je o svojoj knjizi u kojoj su se našle i njezine ljubavne zamrzlame.

- Meni je najveći problem bio kako prekinuti! Kako raskinuti neku vezu koja te guši! Hoćeš da poludiš, ropstvo! Razumiješ? Ja dijete strogih roditelja, taman izašla iz jednog ropstva, ajd' sad u drugo neko! – rekla je za InMagazin te otkrila kako danas gleda na ljubav.

- Zaista imam jedan princip - nema ništa na silu! Ništa! Nećemo se vući ni u braku, ni u vezi, ni u čemu ako to nije to, ako to nije prava priča! Džaba prstenje, džaba dijamanti...nema tog dijamanta koji može da me uz nekog zadrži ako to nije ta vibra! - rekla je.

Inače, Neda je u knjizi otkrila i jedan od najtežih trenutaka u svojoj karijeri. Naime, iako Ukraden ne plače baš često napisala je kako je jednom prilikom za vrijeme nastanka pjesme 'Zora je' imala verbalni okršaj s pokojnim hrvatskim skladateljem Rajkom Dujmićem.

- Plače se obično zbog nekih rastanaka, ali ja sam plakala ponovo kada se sjetila trenutka kada sam otišla u Ljubljanu snimiti pjesmu „Zora je svanula“ - izjavila je tada Ukraden o jednoj od svojih najpoznatijih pjesama.

- Očekuje se izlazak moje ploče u studenom, to je trebalo biti prava bomba i ja odlazim u Ljubljanu snimiti LP ploču. Rajko Dujmić, inače aranžer i producent svih pjesama i kompozitor pet, me čeka u studiju i ja ga pitam koju ćemo snimiti prvu, on kao ‘Kaj god, hajde onu 'Zora je’, to je kao bez veze. Rekla sam meni se ta pjesma sviđa, a on mi odgovori ‘Koja pjesma od tri akorda?’. I ja uđem u studio, stavim slušalice, stanem pred mikrofon i pušta on meni matricu i ja ga pitam zašto je takva matrica i hoće li će biti još nešto snimljeno - prisjeća se glazbenica i dodaje:

Kažem mu da mi se nešto ne sviđa, nekako je praznjikavo, pogrešan ritam, ne čujem tu pjesmu tako, a on na sve to kaže ‘Molim, ne sviđa ti se pjesma, ne sviđa ti se aranžman? Hvala lijepo, ja odlazim iz ovog projekta i to bi bilo to’. Stisnuo čovjek gumb, premotao traku, zahvalio se kroz staklo i kazao ‘To bi bilo to od mene’. Ja u šoku, stojim iza zatvorenih vrata i vidim čovjek izlazi iz studija. Ja u čudu, šokirana počnem plakati.

