Producent Antonio Buble surađivao je s najpopularnijim reperima s ovih prostora: 'Bila je iznimna čast'

Popularni sarajevski reperi Jala Brat i Buba Corelli, koji broje milijune obožavatelja diljem regije, ali isto tako i milijune pregleda ispod svojih, popularno rečeno "traka", nisu nimalo pogriješili kada su za suradnju na novoj pjesmi "Numb" s albuma "Roze suze" odabrali upravo dvojac producenata Antonia Bublu i Ivana "Zoo" Pitešu.

- O suradnji s Jalom i Bubom imam samo riječi hvale. U najmanju ruku, iznimna je čast biti prepoznat i dobiti svu podršku i povjerenje od glazbenika koji vode scenu naših prostora po kompletnoj kvaliteti rada. Kao i kod svake suradnje, najvažnije je da se na istom mjestu u prvi trenutak pronađu ljudi sličnih interesa i jednakih ambicija za neki viši cilj. Tako su i nama u trenutku kada smo to uistinu najmanje očekivali dali priliku, a u kontakt smo ušli preko zajedničkih poznanika - govori nam 20-godišnji Antonio Buble, koji, kako kaže, otkad zna za sebe strastveni je slušatelj raznih glazbenih žanrova.

- Zasluge za toliku ljubav prema glazbi i jednostavno stil života uz glazbu kao prioritet, prepisujem svojim roditeljima, ponajviše ocu, a koji su uvijek puštali nešto kvalitetno, od hard rocka do housea. Vodili su me i na koncerte lokalnih, ali i svjetskih izvođača - priča nam Trogiranin, koji trenutačno pohađa Ekonomski fakultet u Splitu. Oduvijek je, kaže, bio zaintrigiran glazbom jer su upravo njegovi roditelji pridavali važnost glazbi njihove mladosti, a uz sve to ga je jako privlačio i instrument saksofon.

- Nažalost, upisna kvota za saksofon u glazbenoj školi za moju generaciju je bila popunjena pa sam upisao gitaru u koju sam se s vremenom zaljubio i tako je sve počelo. Na nastavi solfeggia upoznao sam najboljeg prijatelja i suradnika Ivana s kojim sam krajem obrazovanja u glazbenoj školi počeo istraživati glazbenu produkciju - priča nam Buble te dodaje da njihova suradnja traje otprilike nešto više od šest godina.

- Mišljenja okoline su podijeljena, što je i očekivano, s obzirom na to da val trap glazbe nije potpuno zaživio kao u ostatku Europe ili Americi. No uglavnom, tu su izrazito pozitivni komentari i reakcije. Drago mi je što je među tim pozitivnim komentarima većina ekipe koja inače ne sluša ovaj žanr, a osim toga i na glazbenim ljestvicama je cijeli album "Roze suze" bio rangiran na razini svijeta - govori nam glazbeni producent koji u nastavku otkriva ima li glazbene uzore.

- Veliki utjecaj na moj pristup radu i općenito širu sliku o glazbenoj produkciji su definitivno ostavili Draft Punk, Pharell Williams, Mike Dean - kaže nam te za kraj otkriva i tko mu daje najveći vjetar u leđa: - Podrška su svakako roditelji, sestra, suradnik s kojim gradim ovu priču iz našeg malog Trogira, društvo koje zna koliko je truda i rada uloženo te naravno suradnici koji su pokazali ljubav i povjerenje - zaključuje.