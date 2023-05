Prljin prijatelj otkrio tajnu drhtavog glasa: 'Ne može se tako nešto pripisati grlobolji'

Ni dva dana nakon što je Hrvatska ušla u finale ne prestaju stizati čestitke na račun grupe Let 3 i njihove pjesme 'Mama ŠČ!' koju je Europa oduševljeno prihvatila. Spektakularan nastup u polufinalu postao je najgledaniji nastup na YouTubeu, a mnogi su se i jučer pitali što se dogodilo s glasom Zorana Prodanovića Prlje koji je na eurovizijskoj pozornici zvučao drugačije nego na Dori i prijašnjim nastupima. Pojavile su se i informacije da Prlja ima upalu grla, no iz njegovog tima to su ubrzo demantirali, a tajnu drhtavog glasa medijima je otkrio i Sandro Bastijančić Jegi, glazbenik i Prljin prijatelj.

- Nekako iz mog iskustva kad onako zatreperi glas ja mislim da se to ne može pripisati grlobolji i nekakvim zdravstvenim problemima već jednostavno uzbuđenju i tremi koja je meni jako simpatična, jer Prlja, ako bih ga opisao u dvije tri riječi, on je čovjek ljudina - rekao je Bastijančić za N1 televiziju. Dodao je i da su Letovci bili odlični i spektakularni u svom stilu te da je eurovizijska pozornica njihov pravi ambijent.

- U tom ambijentu su oni rekli “e sad ćemo mi napraviti cirkus duplo veći pa nek’ ljudi vide što je cirkus”, a ne samo ove papige u zeleno žutim bojama i skakutanja tamo po pozornici. Ja mislim da je to pravi teren za njih, baš na tom njihovom razvojnom putu i u gomili tih njihovih briljantnih ideja - dodao je Jegi.

Inače, Letovci su i nakon polufinala nastavili oduševljavati obožavatelje pa su tako sinoć imali nastup u jednom noćnom klubu u Liverpoolu te promovirali svoju pjesmu. Mrle i ekipa nastupili su u Blundell Supper Clubu gdje su izveli pjesmu 'Mama ŠČ' i oduševili sve prisutne.

Članovi benda otplesali su poznatu koreografiju te se družili s prisutnima, a kombinacija za nastup bile su već poznate šarene uniforme ispod kojih su imali prozirne haljine koje su predstavili na Dori. Delirij je nastao u dijelu pjesme u kojem se svlače i ostaju u haljinama, a nekoliko puta spustili su se i u publiku koja je s njima pjevala 'Mamu ŠČ'.

Na nastupu nije bio Prlja koji je odlučio odmoriti svoj glas prije subotnjeg finala. Inače, Let 3 su nastupili kao specijalni gosti cabaret programa koje su vodile drag queen. Nakon nastupa voditeljice programa upitale su letovce što žele poručiti svojim obožavateljima u Liverpoolu, a oni su rekli: - Glasajte za nas u subotu.

VIDEO Let 3 izveli 'Mamu ŠČ' u drag queen klubu u Liverpoolu