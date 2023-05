Let 3 nastupio u noćnom klubu u Liverpoolu, izazvali potpuni delirij, nosili prozirne haljine kao na Dori

Članovi grupe Let 3 zaslužni su za prolazak Hrvatske u finale Eurovizije nakon dugih šest godina, a samo dan nakon ove vijesti nastavili su marljivo raditi na promociji pjesme. Naime, nakon što je Hrvatska u prvoj polufinalnoj večeri u utorak doznala da prolazi u finale, letovci su sinoć nastupili u jednom noćnom klubu u Liverpoolu te promovirali svoju pjesmu. Mrle i ekipa nastupili su u Blundell Supper Clubu gdje su izveli pjesmu 'Mama ŠČ' i oduševili sve prisutne.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Članovi benda otplesali su poznatu koreografiju te se družili s prisutnima, a nastupili su u već poznatim šarenim uniformama ispod kojih su imali prozirne haljine koje su predstavili na Dori. Delirij je nastao u dijelu pjesme u kojem se svlače i ostaju u haljinama, a nekoliko puta spustili su se i u publiku koja je s njima pjevala 'Mamu ŠČ'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na nastupu nije bilo Prlje koji je odlučio odmoriti svoj glas prije subotnjeg finala. Inače, Let 3 nastupili su kao specijalni gosti cabaret programa koji su vodile drag queen. Nakon nastupa voditeljice programa upitale su letovce što žele poručiti svojim obožavateljima u Liverpoolu, a oni su rekli:

– Glasajte za nas u subotu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, Let 3 je u utorak prvi doznao da ide u finale, a zemlje koje su se još plasirale su i Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija, a kao posljednji u finale su prošli predstavnici Norveške.

Nakon polufinala održan je i ždrijeb u kojem smo izvukli nastup u drugom dijelu velikog subotnjeg finala.

– Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu. Mislim da je to mnogo bolje nego u prvom. Ja sam to i znao, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas ili ništa – poručio je Mrle koji je izvukao drugi dio natjecanja. Prlja se osvrnuo na prolazak u finale.

– Naravno da smo sretni, pobijedili smo na hrvatskom izboru s velikom potporom glasača. Ponosni smo što nismo razočarali sve Hrvate koji su glasali za nas. Prekrasan je osjećaj ući u finale, hvala svima koji su glasali za nas – rekao je tada Prlja.

Dodajmo i da Let 3 uživa veliku podršku javnosti, kao i obožavatelja Eurovizije te su oni preplavili društvene mreže svojim pozitivnim komentarima.