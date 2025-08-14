Naši Portali
ŠOKANTNI DETALJI

Priscilla Presley optužena da je isključila aparate kćeri Lisi Marie radi borbe za nasljedstvom

Lisa Marie Presley Suffers Cardiac Arrest
Foto: JPA / AFF-USA.com
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
14.08.2025.
u 20:00

Prema navodima iz tužbe, Priscilla je bila svjesna da se njezina kći Lisa Marie pripremala ukloniti je s pozicije jedinog upravitelja zaklade životnog osiguranja. Navodno je iskoristila tragičnu situaciju kada je Lisa Marie u siječnju 2023. doživjela srčani zastoj i hitno hospitalizirana. Tužitelji tvrde da je Priscilla "isključila aparate samo nekoliko sati nakon što je Lisa primljena u bolnicu", ignorirajući time prethodno izraženu pisanu želju svoje kćeri da joj se "život produlji što je duže moguće unutar granica općeprihvaćenih zdravstvenih standarda"

U novoj, eksplozivnoj tužbi koja je potresla Hollywood, bivši poslovni partneri Priscille Presley, Brigitte Kruse i Kevin Fialko, iznijeli su teške optužbe protiv 80-godišnje udovice Elvisa Presleyja. Tvrde da je ona namjerno prekinula medicinsku skrb koja je njezinu kćer Lisu Marie Presley održavala na životu, a sve s ciljem preuzimanja kontrole nad obiteljskim nasljedstvom i legendarnim imanjem Graceland. Kruse i Fialko, čelnici tvrtke Priscilla Presley Partners, tuže je za kršenje ugovora i prijevaru, a njihov odštetni zahtjev iznosi najmanje 50 milijuna dolara, odnosno gotovo 47 milijuna eura. Ovaj pravni potez predstavlja dramatičnu eskalaciju u već postojećem sukobu između Presley i njezinih bivših suradnika, unoseći u priču najmračnije optužbe do sada.

U tužbi stoji i šokantan citat koji se pripisuje Priscilli, a koji je navodno izgovorila tjedan dana nakon smrti svoje kćeri: "Ja sam kraljica. Ja vodim Graceland." Time se sugerira da je njezina glavna motivacija bila financijska korist i moć, a ne dobrobit vlastite kćeri.

FOTO Brojni Šibenčani danas u Teslinoj ulici odaju počast Gabi, Arsenu i Matiji
Lisa Marie Presley Suffers Cardiac Arrest
1/17

Odvjetnik Priscille Presley, poznati holivudski pravnik Marty Singer, oštro je demantirao sve navode, nazivajući tužbu "jednom od najsramotnijih, smiješnih, bestidnih i neutemeljenih tužbi" koje je vidio u svojoj praksi. U izjavi za medije, uključujući i Rolling Stone, Singer je optužbe opisao kao "zlonamjerno blaćenje karaktera" i "tužan i zloban pokušaj da se lažno ukalja ugled osamdesetogodišnje žene". Naglasio je da se radi o osveti zbog tužbe koju je Priscilla ranije podnijela protiv Kruse i Fialka. Singer je također izjavio da Priscillina unuka, glumica Riley Keough, "stoji uz svoju baku 100 posto i jednako je zgrožena ovim zlobnim pokušajem da se uništi život njezine bake". Uvjeren je da će sud ove "izmišljene tvrdnje" odbaciti kao potpuno nevaljane.

Važno je napomenuti da službene vlasti nikada nisu dovele u pitanje okolnosti smrti Lise Marie Presley. Prema izvješću mrtvozornika okruga Los Angeles, jedina kći kralja rock'n'rolla preminula je u 54. godini od komplikacija uzrokovanih prethodnom barijatrijskom operacijom. Uzrok smrti naveden je kao "opstrukcija tankog crijeva uzrokovana priraslicama", što je poznata dugoročna komplikacija takvih zahvata. Unatoč tome, tužba Kruse i Fialka inzistira na turbulentnom odnosu majke i kćeri, navodeći kao dokaz da je Lisa Marie odbila s majkom prošetati crvenim tepihom na dodjeli Zlatnih globusa 2022. godine, gdje se slavio uspjeh filma "Elvis".

Ova tužba samo je posljednje poglavlje u dugotrajnoj pravnoj bitci. Sukob je započeo kada je Priscilla u srpnju 2024. tužila Kruse, Fialka i još dvoje suradnika za financijsko zlostavljanje starije osobe i prijevaru. Tvrdila je da su je "manipulirali i prevarili" za više od milijun dolara te je uvjerili da potpiše ugovore koji su njima davali ogromnu kontrolu nad njezinom imovinom i prihodima. S druge strane, Kruse i Fialko tvrde da su upravo oni spasili Priscillu od "nadolazeće financijske propasti", uloživši milijune i godine rada u revitalizaciju njezina brenda, da bi na kraju bili izdani i lažno optuženi.

U središtu sukoba nalazi se kontrola nad ostavštinom Lise Marie, procijenjenom na oko 100 milijuna dolara u trenutku kad ju je naslijedila. Nakon njezine smrti, Priscilla je na sudu osporila amandman na oporuku iz 2016. godine, kojim je uklonjena kao upraviteljica, a na njezino mjesto postavljeni su unuka Riley Keough i pokojni unuk Benjamin Keough. Taj spor između bake i unuke brzo je riješen nagodbom, za koju Kruse i Fialko tvrde da su je upravo oni ispregovarali. Prema nagodbi, Priscilla je dobila jednokratnu isplatu od milijun dolara, godišnju plaću od 100.000 dolara kao "posebna savjetnica" te je osiguran i višemilijunski iznos za njezinog sina Navaronea. Cijeli ovaj kaos, kako piše Billboard, dodatno je zakompliciran i nedavnim pokušajem lažne ovrhe nad Gracelandom, što samo potvrđuje da se bitke za nasljedstvo kralja rock'n'rolla nastavljaju nesmanjenom žestinom.

Minea se oglasila o odlasku iz IN magazina: 'Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, nije lako oprostiti se'

Ključne riječi
showbiz elvis presley Lisa Marie Presley priscilla presley

