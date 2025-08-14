Oglasio se reper kojeg povezuju s Ellom Dvornik, ovo je poručio na temu njihove ljubavne veze

Otkako je prije dvije godine potvrdila vijest da se razvodi od supruga Charlesa Piercea, Ella Dvornik nije često govorila o svom ljubavnom životu, sve do prije par mjeseci kada je počela objavljivati na Instagramu fotografije s muškarcem čiji identitet nije htjela otkriti. Zagreb.info je iz glazbenih krugova saznao kako je navodno njezin novi partner reper Geralt iz Rivije, pravog imena Marin Hučić. Kako prenosi ovaj portal u glazbenim krugovima se šuška kako su Ella i reper u vezi, a izvor je za portal potvrdio ovu informaciju: Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći. Sada se na svom Instagramu oglasio i reper kojeg se povezuje s Ellom i dao je naslutiti kako u ovoj priči nema puno istine.

Objavio je na Instagram storyju značenje riječi single, a to je osoba koja nije u braku niti u romantičnoj vezi s nekim. Ella se zasad nije oglasila po ovom pitanju i ne otkriva tko je njezin samozatajni partner kojeg u objavama zove Meštar. Nedavno je objavila i kako ju je uspio rasplakati jednim poklonom. Ella je napisala detalje u objavi u kojoj je podijelila i nekoliko fotografija s darom. "Pozove jučer mene Meštar na kavu, doda mi vrećicu i kaže: 'Sretan rođendan.' (Rođendan mi je u 12 mjesecu). Kad sam otvorila kutiju i vidjela da piše Mont… počele su mi se ruke trest i plakala sam ružno, ali sam se morala suzdržavat jer su ljudi bili oko nas. Meštar kaže da je to namjerno napravio jer je znao da neću raditi scene javno, a ja jecala u papirnati ubrus.

Mislim da nisam nikad bila toliko sretna zbog poklona. Sigurno si sad mislite 'bože ove luđakinje plače zbog penkale'. Ovo je posebna penkala, em je točno ona koju sam htjela, em 1304. Od 7000 komada proizvedenih ….i naravno od Meštra je, a ujedno je i moj prvi Mont Blanc rollerball nazvala sam je 'meštrović' . Ako me vidite u javnosti da pišem s njom, molim vas, priđite mi i recite mi: 'Wow kakva veličanstvena penkala' da se osjećam posebno", napisala je Ella, a u komentarima joj se javila i mama Danijela koja je isti dar jednom prilikom dobila od supruga Dina.