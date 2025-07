Princeza i filmska diva čiji je život bio bajka s tragičnim završetkom

Monegaška princeza, dobitnica Oscara i filmska ikona 50-ih, poznata po svojoj eleganciji, profinjenosti i gracioznosti, koja i danas ostaje modna ikona, simbol klasične ljepote i holivudske zlatne ere, stila i ženstvenosti - sve je to Grace Kelly. Američka glumica i kasnije vladarica kneževine, čija je životna priča nalikovala bajci, ali s tragičnim završetkom, koja i četiri desetljeća nakon pogibije privlači pažnju i ne prestaje intrigirati.

Tijekom svog kratkog života ostavila je dubok trag, a njezina sudbina kao da se zrcali i u životima također tragično preminule britanske princeze Diane, kao i današnje najpoznatije svjetske princeze Meghan. Jer, nije zlato sve što sija, spoznala je to još za života Grace Kelly, koja je imala svega, a ponajmanje sreće, zbog čega mnogi vjeruju da ju je stiglo davno prokletstvo Grimaldijevih.

Hitchcockova femme fatale bila je ikona stila 20. stoljeća, a zbog udaje za monegaškog princa prekinula je briljantnu karijeru

Grace Patricia Kelly rođena je 12. studenoga 1929. u američkoj državi Pennsylvaniji. Njezin otac John B. Kelly Sr., podrijetlom Irac, u trenutku njezina rođenja već je bio trostruki dobitnik zlatne medalje za veslanje na Olimpijskim igrama, vlasnik uspješne zidarske tvrtke i nesuđeni gradonačelnik Philadelphije. Njezina majka, Margaret Katherine Majer, inače kći njemačkih imigranata i profesorica tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Pennsylvaniji, bila je prva žena koja je vodila žensku atletiku u toj instituciji, paralelno uključena u rad lokalnih civilnih udruga. Grace je odrasla uz stariju sestru Margaret i brata Johna Jr., kao i mlađu sestru Elizabeth.

Grace se poprilično razlikovala od ostatka svoje obitelji. Za razliku od dvije sestre i brata, bila je sramežljiva, pomalo nespretna i bucmasta. Njezini roditelji čak su smatrali da je "ružno pače" u obitelji te su veće nade polagali u svoju drugu djecu. No, obrazovanje je bilo imperativ.

Već od malih nogu, dok je pohađala prestižnu katoličku školu za djevojčice, napravila je svoje prve manekenske korake, da bi uskoro počela sudjelovati u kazališnim predstavama i plesnim nastupima. Uzori su joj bili glumci Ingrid Bergman i Joseph Cotten te je bilo pitanje vremena kada će i sama odlučiti slijediti svoje snove i uplivati u glumačke vode. To se dogodilo nakon mature, pa iako njezini roditelji nisu bili zadovoljni time, smatrajući glumu neozbiljnim poslom, upravo obiteljske veze pomogle su Grace Kelly da dođe pod svjetla reflektora.

Ujak George Kelly, Pulitzerom nagrađeni dramaturg, scenarist i redatelj, osigurao joj je audiciju za American Academy of Dramatic Arts u New Yorku, koju je prošla iz prve. Dvogodišnji obrazovni konzervatorij shvatila je ozbiljno, a kada nije marljivo vježbala svoj govor i javni nastup, Grace je radila kao model i financijski se uzdržavala. Sa 19 godina diplomirala je u ovoj školi i započela rad na televiziji.

U trenutku kada je iza nje bilo gotovo 60 uspješnih pojavljivanja u televizijskim programima, osmjehnula joj se i uloga na velikom platnu. Prvi igrani film u kojem je imala malu ulogu 1951. godine zvao se "Četrnaest sati", a iste godine pojavit će se i u budućem klasičnom vesternu "Točno u podne", uz bok glumcu Garyju Cooperu.

Kao i mnoge svoje buduće kolege sa seta, Garyja je Grace trenutno šarmirala, a vrlo brzo zapazio ju je i ugledni redatelj John Ford. Na audiciji u Los Angelesu kamo ju je pozvao 1952. godine, osvojila ga je, kako će sam reći, svojom otmjenošću, kvalitetom i klasom. Ondje je potpisala sedmogodišnji ugovor sa slavnim filmskim studijom Metro-Goldwyn-Mayer, uz vlastiti uvjet da svake dvije godine može uzeti predah od kinoplatna kako bi mogla raditi u kazalištu.

Uskoro je otpočela suradnju i s Alfredom Hitchcockom, u kojem je Grace pronašla velikog mentora, ali i velikog prijatelja, sve do kraja svog života. Prvi film koji su zajedno snimili bio je "Nazovi M radi ubojstva", adaptacija istoimenog brodvejskog hita, čiji je uspjeh stigao u trenutku kada su oboje nastojali steći kredibilitet u filmskoj industriji.

Glumici nije trebalo dugo da je svi zapaze jer je jednostavno bila drukčija od ostalih. Zvali su je ledenom kraljicom i suzdržanom ljepoticom koja je istovremeno plijenila svojom ženstvenošću, otmjenošću, čak i prigušenim seksepilom. Kao Hitchcockova muza, s redateljem je snimila još dva filma: trilere "Prozor u dvorište", u kojem joj je glumački partner bio James Stewart i "Uhvatite lopova" s Caryjem Grantom.

Iako je glumila u najvećim filmovima tog doba, Grace Kelly nije zarađivala ni upola koliko su zarađivali njezini filmske kolege. Tako je primjerice Clark Gable imao plaću od 3700 funti tjedno, gotovo šest puta više. Cijenu joj nije podigla ni činjenica da je postala modna ikona i uzor milijunima diljem svijeta, kao ni to što je osvojila Oscara za film "Provincijalka". I ta ju je diskriminacija tištila.

Javnosti je u to doba bila zanimljiva i po svojim ljubavnim aferama s kolegama, poput one s Williamom Holdenom, Bingom Crosbyjem, Marlonom Brandom, ali i Garyjem Cooperom, koji je bio oženjen i čak 28 godina stariji od nje. Sve se promijenilo 1955. kada je, netom nakon osvojenog Oscara i u trenucima najveće slave, upoznala princa Rainiera III. od Monaka.

Jedno putovanje na filmski festival u Cannes na čelu američke delegacije dalo je naslutiti kako će izgledati budućnost ove miljenice Hollywooda. Nakon susreta s princom preko noći je otpisala francuskog glumca Jean-Pierrea Aumonta s kojim je tada bila u vezi. Vratila se u SAD i započela snimati film "Labud", u kojem je, zanimljivo, portretirala upravo princezu. Privatna korespondencija s Rainierom postala je sve učestalija, a svoje iduće putovanje preko "Velike bare", princ je iskoristio kako bi ju zaprosio. Glumica je pristala i ubrzo su počele pripreme za ono što su mediji pompozno najavljivali kao vjenčanje stoljeća.

Oko 30 milijuna ljudi diljem planeta pomno je pratilo raskošno vjenčanje održano 19. i 20. travnja 1956. godine. Grace se udala u raskošnoj haljini dostojnoj princeze, na kojoj je šest tjedana radilo čak 35 krojača. Nevjesta je na luksuznom brodu pristala na obalu Monaka. Čim je zakoračila na pristanište i našla se s mladoženjom, na njihove glave pala je "kiša crvenih i bijelih karanfila". Tradicija je zahtijevala dvije ceremonije: civilni obred i katoličko vjenčanje u katedrali sv. Nikole u Monacu, koje je pohodilo 600 uzvanika, među kojima i holivudske zvijezde Ava Gardner, Cary Grant i Gloria Swanson, kao i grčki magnat Aristotel Onassis.

Prema nekim procjenama, ovaj događaj koji je trajao cijeli tjedan bio je skuplji od vjenčanja kraljice Elizabete i princa Philipa: koštao je oko 50 milijuna dolara, od čega je najveći dio platio američki filmski studio MGM, ostvarujući pravo na emitiranje vjenčanja. No, i Grace je za taj brak morala platiti veliku cijenu, za početak, doslovno, u obliku miraza kneževskoj obitelji, u visini od vrtoglavih dva milijuna dolara.

"Monaco nije bio tako glamurozna kneževina kao što je danas i novac im je bio prijeko potreban. Ona je svoje bogatstvo pošteno zaradila, kao i vlastitu neovisnost, no sve je nestalo preko noći", piše u svojoj knjizi spisateljica Gemma Godfrey, dodajući kako je upravo preseljenje Grace Kelly u Monaco i njezin novi način života privukao milijardere iz cijelog svijeta da ondje dođu uživati u lagodnom životu i - ulagati.

Grace je pomogla Monacu da se obogati, premda je nasljedstvo svog oca, nakon njegove smrti, a koje je iznosilo 190 tisuća funti, morala predati u državnu riznicu. No to ne znači da nije uživala u luksuzu. Dapače, udajom je započela svoj život u palači s 200 soba, dobila je i priliku ljetovati u dvorcu u Francuskoj, skijaškoj kolibi u Verbieru, kao i ploviti na luksuznoj jahti vrijednoj četiri milijuna funti. No, od trenutka udaje smjela se pojaviti samo u jednoj ulozi - supruzi vladara Monaka.

Životni scenarij koji je nalikovao bajci podrazumijevao je da se Grace odrekne glume, što je i učinila. Hitchcock je njezin odlazak u glumačku mirovinu sa samo 26 godina prokomentirao izjavom da je sretan što je pronašla tako dobru ulogu za sebe. Već iduće godine, nekadašnja glumica, a sada princeza od Monaka, rodila je svoje prvo dijete Caroline, a za vrijeme trudnoće od napadnih je paparazza skrivala svoj trbuščić Hermès kožnom torbom, koja će ubrzo biti prozvana "Kelly" torbom i postati skupocjen statusni simbol, sve do danas. To je samo jedan od brojnih primjera na koje je sve načine Grace Kelly inspirirala aktualnu modu.

Premda je njihov brak izvana djelovao savršeno, kasnije je javnost saznala da nije ništa više do savršene slike, te da njezin novi dom nije bio raj, već zlatni kavez. U braku s Rainierom, Grace je rodila još dvoje djece, Alberta II. I Stéphanie, a cijelo to vrijeme filmski su je redatelji, među kojima i Hitchcock, nagovarali na povratak filmu. Kneževina je još jednom presudila tome i poznata se glumica nikada nije vratila u Hollywood iako je sa suprugom 1979. godine zajedničkim snagama napravila 33-minutni nezavisni film "Rearranged". Tri godine kasnije, Grace Kelly je zauvijek napustila ovaj svijet u 53. godini života.

Vraćajući se u Monako s ladanja u Roc Agelu u kojem je boravila, u vožnji je pretrpjela dva jaka moždana udara, izgubila kontrolu nad vozilom i sletjela s ceste. U bolnicu je primljena u kritičnom stanju, a idućeg dana njezina obitelj donijela je tešku odluku da se ugase svi aparati koji su je održavali na životu.

Na pogrebu kojem su prisustvovali brojni pripadnici filmske industrije najglasnije su odjeknule riječi njezina prijatelja, glumca Jamesa Stewarta: "Volio sam Grace Kelly. Ne zato što je bila princeza, ne zato što je bila glumica, ni zato što je bila moja prijateljica. Volio sam je zato što je bila najugodnija i najljubaznija žena koju sam ikad upoznao. U moj je život, kao i u život bilo koga drugoga, unijela radost, toplinu i optimizam, i svaki put kada bih ju vidio, osjećao sam se kao da je praznik."

Nakon princezine smrti proširile su se brojne teorije o tome što se dogodilo kobnog dana. Kći Stephanie, koja je u vrijeme nesreće imala 17 godina, cijeli se život morala boriti s optužbama da je odgovorna za smrt vlastite majke. Ona sama je iz nesreće izašla s nekoliko slomljenih rebara i slomljenom ključnom kosti. Tada je bila maloljetna i bez vozačke dozvole, što budi sumnju u zataškavanje stvarnog uzroka nesreće, a tu je verziju podgrijao mještanin Sesto Lipio, koji je rekao kako je vidio da je automobil vozila djevojka dok je žena sjedila iza nje.

Druga teorija zavjere tvrdi da su se majka i kći žestoko svađale, zbog čega je Grace u jednom trenutku izgubila kontrolu nad vozilom. Svađu je navodno pokrenula Stephaniena želja da se uda za tadašnjeg dečka, sina francuskog glumca Jean-Paula Belmonda i vozača utrka, Paula Belmonda.

Tragovi klizanja nisu postojali, odnosno, njihov automobil je čitavo vrijeme ubrzavao niz liticu. Tako se javila i teorija da kočnice na 11 godina starom Roveru nisu bile ispravne, iako nikakve nepravilnosti nisu pronađene. No ono što je poznato jest da ni majka ni kći nisu bile vezane u trenutku nesreće.

Ime princeze Grace, ali njezinih kćeri, koje nisu imale sreće u ljubavi, kao i supruge njenog sina princa Alberta, Charlene, koja nosi nadimak "najtužnije princeze", veže se često za navodno prokletstvo obitelji Grimaldi. Naime, prema legendi, princ Rainer I oteo je i okaljao mladu ženu koja je onda izrekla kletvu da "Grimaldi nikada ne pronađu pravu sreću u braku". A istina je da ova obitelj nosi epitet najdisfunkcionalnije europske kraljevske obitelji zbog nevjera i razvoda koji ih prate već desetljećima.

Tijekom 26 zajedničkih godina, Grace i Rainier imali su uspone i padove, no ostali su zajedno unatoč svemu. Da je zaista bila ljubav njegovog života, govori i činjenica da je Rainiera smrt supruge potpuno slomila. Nikada nije do kraja prebolio njezin odlazak niti se ponovno oženio, već je ostao sam sve do smrti u dobi od 81 godine.

Premda je filmska karijera Grace Kelly bila prilično kratka - trajala je samo četiri godine, od 1952. do 1956. godine - Američki filmski institut glumicu je uvrstio na 13. mjesto na njihovoj listi najvećih filmskih zvijezda svih vremena, koja uključuje 50 legendi Hollywooda.

Iako je odavno nema, ime Grace Kelly u velikoj mjeri i danas je sinonim za Monako, za što su uvelike zaslužna njezina djeca, koja ostavštinu omiljene monegaške princeze približavaju novim generacijama. Sin Albert je prije nekoliko godine kupio rodnu kuću svoje majke Grace Kelly, koja bi trebala postati muzej, a sjećanje na njezino ime ostaje živo i zahvaljujući cvjetnom vrtu u Monaku, u kojem se nalazi njezin graciozan kip okružen s 4000 ruža.