FOTO Prije 13 godina udala se 'najtužnija princeza', a zbog ovog čina je prati taj nadimak

Prije trinaest godina, točno 2. srpnja 2011. princ Albert od Monaka sklopio je brak s tadašnjom zaručnicom Charlene Wittstock. Par je imao dvije svadbene ceremonije koje su zajedno koštale 53 milijuna funti s pratećim slavljima, a na kojima je bilo 850 uzvanika. Dan prije vjenčali su se građanski, a onda stali pred oltar u crkvi svete Devote u Monaku, a ispred crkve dočekale su ih tisuće građana. Charlene je nosila Armanijevu vjenčanicu ukrašenu s 40 tisuća kristalića Swarovski, 20 tisuća perlica i sa šestometarskom velom, dok je Albert nosio svečano bijelo odijelo. Par se kasnije provozao u kočiji i pozdravio okupljene.

Veliko slavlje i na prvu mnogima najsretniji dan u životu zasjenile su suze princeze Charlene na izlasku iz crkve te njihov poljubac koji su mnogi protumačili kao da nema ljubavi. Upravo zbog tih suza Charlene su prozvali "najtužnijom princezom"... Naime, danima prije velikog dana počele su kružiti glasine da je Charlene u tri navrata pokušala pobjeći iz zemlje s jednosmjernom kartom za Johannesburg. Godinama su se spominjale Albertove nevjere, ali da ga princeza ni prije nije voljela te da je na brak morala pristati.

Tri godine kasnije Charlene je rodila blizance Jacquesa i Gabriella, koji su bili prvi zakoniti nasljednici prijestolja nakon Albertove izvanbračne djece. Njemački list Voici izvijestio je da zajedno odgajaju svoje osmogodišnje blizance Jacquesa i Gabrielle, ali da je njihov brak samo privid i da su par samo na papiru te da princeza već neko vrijeme živi u Švicarskoj.

FOTO Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta

VEZANI ČLANCI:

No Charlene je te glasine demantirala, a otad se ona i Albert silno trude u svojim zajedničkim izlascima odati dojam sretnog para. "Ako postoji tisuću mojih fotografija s nekog događaja, odaberu jednu na kojoj gledam dolje ili se ne smijem - i onda kažu da izgledam neugodno ili nesretno. Osjećam se kao da stvaraju određenu priču. S našim brakom sve je u redu. Glasine su mi naporne i iscrpljujuće! Jednostavno ne mogu shvatiti odakle te glasine dolaze. Čini mi se kao da određeni mediji ili ljudi žele vidjeti naš prekid", kazala je princeza u rujnu prošle godine u intervjuu koji je dala za jednu televizijsku kuću u svojoj rodnoj Južnoafričkoj Republici.

Zbog bolesti je izbivala iz javnosti čak dvije godine, no u posljednje vrijeme je sve češće viđamo, a mnogi komentiraju da izgleda bolje no ikada.

VIDEO: Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija