Shamso iz Brkova. 'Najviše me frustrira korupcija, nejednakost pred zakonom, mentalitet naviknut na nepotizam'

Kada se na regionalnoj glazbenoj sceni spomene ime Brkovi, gotovo da ne postoji glazbeni entuzijast koji neće prepoznati taj osebujni spoj žanrova, energije i ironije. Ovaj zagrebački sastav, osnovan 2004. godine, već više od dva desetljeća pomiče granice domaće glazbe, rušeći barijere između punka, folka, metala i rocka, pritom stvarajući potpuno jedinstven pravac koji su sami nazvali "punkfolkwellness". Njihova glazba je svojevrsni soundtrack svakodnevnog života – od ljubavnih brodoloma, poroka i životnih razočaranja, do oštre društvene kritike i satire, u kojoj se prepoznaje širok spektar slušatelja, od najmlađih do onih koji su odrasli uz narodnjake i punkere.

Brkovi su bend koji nikada nije pristajao na kompromise. Njihova filozofija je jasna: iskrenost, autentičnost i potpuna neovisnost. Svi albumi objavljeni su samostalno, bez podrške velikih diskografskih kuća, a glazba je dostupna za besplatno preuzimanje na njihovoj službenoj stranici, čime su od samih početaka pokazali bunt protiv ustaljenih pravila glazbene industrije. Bend je kroz godine izgradio kultni status, ne samo zahvaljujući svom specifičnom zvuku, već i zbog beskompromisnog stava, provokativnih tekstova i neponovljive koncertne energije. Nastupi Brkova su redovito rasprodani, a publika je raznolika – od punkera i metalaca do ljubitelja narodnjaka i urbane omladine.

Posebno mjesto u priči o Brkovima zauzima Vedran Pehar, poznatiji kao Shamso 69, karizmatični frontmen i autor većine tekstova i glazbe benda. Njegov dolazak 2007. godine označio je novi početak za bend. Tada su Brkovi krenuli ispočetka, zadržavši tek nekoliko pjesama iz starog repertoara. Upravo je Shamso 69 svojim glasom, stavom i autorskim rukopisom dao Brkovima prepoznatljiv pečat.

Nova verzija pjesme "Naša mala zemlja", koju su Brkovi nedavno objavili, još je jedan dokaz njihove aktualnosti i sposobnosti da precizno detektiraju puls društva. Ova pjesma, prvotno objavljena na trećem albumu benda, sada dolazi u svježem aranžmanu i s modernijom produkcijom, ali i s dodatnom težinom u poruci koju šalje. Kroz stihove nabijene ironijom, Brkovi prokazuju korupciju, licemjerje i opće razočaranje u institucije koje bi trebale služiti građanima. Pjesma je nastala kao reakcija na sve češće i sve apsurdnije političke afere koje se odvijaju pred očima javnosti, ali ostaju nekažnjene. U njoj nema zadrške, Brkovi izravno prozivaju sustav, koristeći sarkazam i crni humor kao oružje protiv nepravde i društvene apatije. Vedran Pehar-Shamso, osim što je glazbenik, poznat je i po britkom jeziku, lucidnim komentarima i sposobnosti da kroz glazbu progovori o temama koje mnogi izbjegavaju. Njegova autentičnost i neposrednost osvajaju publiku, a u svakom intervjuu otkriva novu dimenziju svoje osobnosti – od ozbiljnih razmišljanja o društvenoj odgovornosti glazbenika, do anegdota sa snimanja spotova i života na turnejama. Shamso ne skriva da je Brkove uvijek doživljavao kao bend naroda, glas onih koji su razočarani, ali još uvijek nisu izgubili glas. Njegova vizija benda i uloga frontmena nadilazi klasične okvire. On je istovremeno i kroničar, i satiričar, i glasnogovornik generacije koja ne pristaje na šutnju.

Što vas je ponukalo da ponovno snimite pjesmu "Naša mala zemlja" i kakve su reakcije publike na novu verziju? Vremenom mi se sve manje sviđao aranžman originalne verzije pjesme, tako da sam dugo čekao priliku da snimimo novu verziju. Napokon mi se želja ostvarila i sada sam zadovoljan. Pjesma je naišla na prilično pozitivne komentare, prolazi dobro i na digitalnim glazbenim servisima. Jednom manjem dijelu publike i dalje je draža prva verzija pjesme, što je naravno legitimno.

Je li neka aktualna društvena ili politička situacija bila inspiracija za novu verziju pjesme? Tekst pjesme u novoj verziji nismo mijenjali. Po meni nije toliko satiričan koliko je možda videospot, koji je također naišao na pozitivne kritike. 2011., kada je pjesma nastala, radio sam kao portir. Gospodarska slika u Hrvatskoj bila je jako loša. Nezaposlenost je rasla, obrtnici su propadali, državna poduzeća bila su pred stečajem, zemlju su tresli prosvjedi građana. Sve to bilo je i više nego dovoljno da dobijem inspiraciju za tekst.

U pjesmi pjevate "ništa se neće promijeniti, sve je isto kao i lani". Je li se nešto promijenilo u ovih 13 godina otkad ste prvi put snimili taj tekst ili je sve isto? Ne znam za vas, ali ja kad poslušam vijesti iz politike, imam osjećaj da se jako malo toga promijenilo u zadnjih 20 godina. Stalno su neke afere, prevare, pronevjere, nepotizam i na kraju se akteri uvijek nekako ili izvuku ili ne budu adekvatno kažnjeni.

Mislite li da glazba danas može potaknuti ljude na promjene ili barem na razmišljanje? U nekoj manjoj mjeri mislim da može, ali puno je raznih čimbenika uključeno u tu jednadžbu. Dob, socijalni status, imovinsko stanje, popularnost izvođača i slično.

Kako gledate na trenutnu političku i društvenu situaciju u zemlji? Što vas najviše frustrira, a što ulijeva nadu? Najviše frustrira upravo ovo što sam ranije nabrojao: korupcija, nejednakost pred zakonom, mentalitet naviknut na nepotizam, stanje u zdravstvu, pljačka, socijalna nepravda. Ono što ulijeva nadu su mladi, stručni i sposobni ljudi, te rijetki, ali ohrabrujući primjeri povratka stanovništva iz dijaspore.

Je li vam draže kad vas publika shvati ozbiljno ili kad vas doživljavaju kao "crnu komediju" naše svakodnevice? Generalno mi je draže kad nas shvaćaju ozbiljno, ali to naravno ovisi o situaciji te kontekstu onoga o čemu govori određena pjesma ili poruka u istoj.

Postoji li neka granica u satiri i kritici društva koju ne biste prešli, ili je za vas umjetnost potpuno slobodna? Umjetnost bi morala biti potpuno slobodna. Zato je i privlačna, barem meni. Međutim, to ne znači da podržavam otvoreno širenje mržnje, šovinizam i minoriziranje ugroženih i slabijih skupina u društvu, naprotiv.

Publika Brkova je vrlo raznolika – od punkera do ljubitelja narodnjaka. Kako doživljavate taj spoj različitih generacija i svjetonazora na svojim koncertima? Sretan sam što je tako. Kod nas su svi dobrodošli, ne pravimo razlike među ljudima. Na našim koncertima vlada posebna atmosfera koju je teško opisati. Svi na kraju odlaze nasmiješeni i sretni, bez obzira iz kojeg sloja ili društvenog staleža dolaze. Takva je publika Brkova i na to smo jako ponosni.

Kako biste definirali glazbeni identitet Brkova danas? Je li to još uvijek spoj punka i turbofolka, ili ste se razvili u nekom novom smjeru? Ne zamaram se previše određivanjem stilova u glazbi. Mislim da je to u današnje vrijeme izlišno. Na samom početku sam naš stil nazvao "PunkFolkWellness" i danas kad me netko pita, odgovorim isto.

Kako vidite današnju glazbenu scenu na Balkanu? Ima li prostora za alternativu i bunt, ili je estradizacija sveprisutna Uvijek sam više slušao stranu glazbu alternativnog usmjerenja, tako da nisam skroz mjerodavan. Dosta se toga kod nas promijenilo u industriji glazbe. Ona stara estrada je lagano propala, došle su neke nove snage. I tada i sada je tu bilo malo toga za mene. Nađe se, naravno, sjajnih pjesama i izvođača, ali čini mi se da nam fali prava i jaka scena, umjetnički pristup prije svega, da ne kažem avangarda koja je prisutna u tragovima.

Nedavno ste počeli suradnju s PR-ovcem Krešimirom Šustićem, koji vodi karijere posljednja dva pobjednika Dore. Jeste li razmišljali da se onda možda i vi iduće godine prijavite na Doru? Dosta je ljudi reklo da bi baš vi bili pun pogodak. Ne planiramo se iduće godine prijaviti na Doru. Krešu smo odabrali kao suradnika prvenstveno jer je sjajan profesionalac u svom poslu.

Koji su vam planovi za ovo ljeto? Gdje ćete sve nastupati, hoćete li stići i odmoriti? Gomila nastupa je ispred nas. Nabrojat ću samo neke, a ostale možete potražiti na našim web kanalima. Prije svega bih spomenuo nastup u Ženevi gdje ćemo dijeliti pozornicu s legendarnim Cockney Rejectsima. Dalje su tu tri nastupa zaredom u zagrebačkom klubu Sax, zatim Trogir, Orahovica, Pula, Maslenica, Tuzla itd.

Radite li i na novim pjesmama? Nove pjesme su gotove. Čim završimo ljetnu turneju bacamo se na vježbanje i snimanje u studiju, tako da pred kraj godine možemo očekivati dosta novih brkatih hitova! Puno zdravlja i sreće svima!