Prijeti da će joj uništiti mamin grob: Nekada su bile najbolje prijateljice, a sad najveće rivalke

Američka reperica Megan Thee Stallion objavila je novu pjesmu "Hiss" u kojoj je 28-godišnjakinja žestoko kritizirala supruga popularne također reperice Nicki Minaj, Kennetha Pettyja. Meganina pjesma sadrži stihove "These hoes don't be mad at Megan/These hoes mad at Megan's Law", koja se odnosi na američki zakon koji zahtijeva dijeljenje informacija o registriranim seksualnim prijestupnicima. Minajini su obožavatelji stihove doživjeli kao napad zato što je njezin 45-godišnji suprug registriran kao seksualni prijestupnik te je čak osuđen zbog pokušaja silovanja.

Nakon što je pjesma objavljena, Nicki Minaj rekla je Megan da "prizove svoju majku i ispriča se" jer je tekst kako ona kaže - odvratan. Tim je potezom ponovno uzburkala njihovu svađu zato što je Meganina majka - Holly Thomas 2019. godine preminula od zloćudnog tumora na mozgu.

Nakon njihova iznenadnog sukoba isplivale su nove informacije koje upućuju da je grob Meganine majke u Teksasu pojačalo sigurnost kako bi zaštitili njezino mjesto za vječni počinak i to zbog sukoba ove dvije reperice. Od njihovih obožavatelja koji su jako agresivni u svađama očekuje se da će sukob dodatno eskalirati svakog trenutka. Dužnosnici na teksaškom groblju rekli su u utorak za TMZ da su stupili u kontakt s lokalnom policijom te da su pojačali sigurnost objekta koji je posljednje počivalište Meganine majke Holly Thomas.

VEZANI ČLANCI:

Prema pisanju Daily Maila dio obožavatelja Nicki Minaj, koji se nazivaju "Barbz" objavio je lokaciju Hollynog grobnog mjesta na društvenim mrežama, a sve u cilju da potaknu druge kako bi našli njezino grobno mjesto i uneredili ga. Kako bilo, Nicki Minaj je prošle nedjelje objavila pjesmu usmjerenu na Megan pod naslovom "Big Foot" u kojoj je insinuirala da se njezina, sad već bivša prijateljica Megan potajno podvrgnula estetskoj operaciji liposukciji.

Foto: profimedia

Minaj je promovirala izdavanje singla kolažem u kojem je Megan postavljena naspram čizme s petom koja stoji u masivnom otisku stopala. Izvor blizak Minaj rekao je za Daily Mail kako je reperica spremna nastaviti maltretirati Megan. - Znam da sada sve izgleda kao da je Nicki u krivu jer je prevršila mjeru, no ona se neće ispričati. Mi vidimo samo ono što su pustili javnosti da vidi - kazao je i dodao kako je iza kulica još gore.

- Megan je sklopila savez s Cardi B kako bi pričali sr**** o Nicki, ali Nicki je u igri mnogo dulje od njih obje - ispričao je izvor opisujući kako se Megan priključila "klanu" Cardi B s kojom je Nicki Minaj već odavno u sukobu, a čak su jedna drugu i fizički napale, iako su svojedobno i surađivale na pjesmi Motor Sports.

VIDEO: Zvonimir Boban i Leonarda Lončar ponovno su zajedno: 'Jako smo sretni'