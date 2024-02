Let 3: Ponosni smo na 'Mamu ŠČ' jer je ujedinila milijune pametnih glava širom planeta

Nakon što su prije samo nekoliko dana osvojili Cesaricu za hit godine, i ovaj tjedan nastavljaju s nominacijama. Naime, svojim uspjehom u Liverpoolu s pjesmom "Mama ŠČ" i kasnije glazbeno-scenskim spektaklom na zagrebačkoj Šalati zaslužili su nominaciju za prestižnu Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine. Damir Martinović Mrle (62) i Zoran Prodanović Prlja (59) zbilja su obilježili prošlu godinu, čega su i sami svjesni, ali osim Eurovizije i sjajnog nastupa koji nas je nakon toliko godina napokon doveo u finale, bilo je tu još puno uspješnih projekata. Naravno, najupečatljivija bila je "Mama ŠČ" s kojom su pobijedili na Dori i na kraju doveli Hrvatsku u finale nakon šest godina neuspjeha na eurovizijskoj pozornici. U finalu su završili na 13. mjestu te su osvojili 11 bodova od žirija, i to tri od Portugala i osam od Srbije, a 112 bodova od publike.

A svi ti bodovi od publike itekako su dokaz da su najveći utjecaj imali na njih. Let 3 svojom je pjesmom "Mama ŠČ" pokrenuo pravi trend nakon povratka u Hrvatsku pa su internet preplavila videa djece, ali i odraslih kako pjevaju poznate stihove, ali i crtaju i pišu "ŠČ". A zatim, po završetku ljetne turneje te uoči velikog open air koncerta na zagrebačkoj Šalati 2. rujna, na kojem su pokazali "sve ono što nismo vidjeli na Euroviziji", objavili su dugoočekivani album "ŠČ!". Na njemu se nalazi 11 pjesama i obrade vlastitih pjesama na kojima su gostovali glazbenici poput Alena Vitasovića, Siniše Vuce, Alke Vuice, grupe TBF i Elija Piska. Potom su na omiljenom i ponajboljem koncertnom prostoru u Zagrebu, popularnoj Šalati, na koncertu od dva i pol sata još jednom pokazali zašto su jedan od najboljih, ali i najprofesionalnijih domaćih bendova. Odsvirali su čak 31 pjesmu i tri se puta vraćali na pozornicu, a baš kako su i obećali, na set-listi našle su se i neke pjesme koje dugo nisu svirali. Let 3 je zahvaljujući Euroviziji stekao obožavatelje u cijelom svijetu pa su u publici bili i fanovi iz Ukrajine, Španjolske, Japana i Australije. I dobro da su došli, jer vidjeli su kako uživo zvuči jedan od naših najboljih bendova na jednom od svojih najboljih koncerata! A spomenimo i da su upravo oni uveli Zagrepčane i Zagrepčanke u Novu 2024. godinu koncertom na Trgu bana Josipa Jelačića. A s obzirom na to da su još uvijek itekako zaposleni te da je Mrle bio u Sarajevu kad smo ih kontaktirali u povodu nominacije i intervjua, na nekoliko pitanja odgovorio nam je samo Prlja.

Novu godinu započinjete nominacijom za Večernjakovu ružu, čestitamo! Kako ste reagirali na vijest o nominaciji?

Očekivali smo ovu nominaciju za Ružu, jednostavno to je tako. 2023. godinu jako smo obilježili tako da su sve te nominacije zaista očekivane.

Što za vas znači Večernjakova ruža, što vam općenito znače nagrade? Vidite li ih kao nekakva priznanja i vjetar u leđa od publike?

Nagrade nisu naš neki iskonski motiv, ali su uvijek dobrodošle. Doduše, ne znamo zašto se zovu nagrade jer obično kad pobijedimo dobijemo neku statuu, a ponekad i komadić torte.

Nominaciju ste zaslužili fenomenom "Mama ŠČ". Ta pjesma je stvorila svoj trend. Djeca je još uvijek pjevaju, plešu u njezinu ritmu, a nisu ni odrasli drugačiji. Kako vi gledate na fenomenalan uspjeh te pjesme?

Nominaciju smo zaslužili jer je naša "Mama ŠČ" zaživjela u narodu kao pokret, a ono što nas najviše veseli jest što je ušla u srce djece jer djeca su blago i vrelo istine i iskrenog refleksa.

Prisjetimo se nastupa na Euroviziji. Hrvatska je nastupila u finalu nakon toliko čekanja i toliko truda, takve ovacije u dvorani malo je tko očekivao, ali i dobio od ostalih kandidata. Iskreno, sjećam se da su i mene trnci prolazili gledajući tu energiju publike i same glazbe. Kako je vama bilo na pozornici?

Ponosni smo na "Mamu ŠČ" jer je ujedinila milijune pametnih glava širom planeta. Ona nam je dala da se glas o nama i našoj domovini širi diljem svijeta, a taj osjećaj kad shvatiš da puna Liverpool Arena s tobom pjeva nešto je izvantjelesno. Mi na pozornici isto smo se naježili, ali ježa jebali nismo.

U rujnu ste priredili i pravi rock-spektakl na Šalati. Na pozornici ste imali i više od 100 ljudi, a pjevali ste baš sve. Malo tko nas oduševi takvom produkcijom, organizacijom i glazbeno-scenskim spektaklom u jednom.

Imali smo sjajnih nastupa poslije Eurosonga, imamo vojsku obožavatelja koja dolazi na naše koncerte, primjerice na Šalati je bilo ljudi iz Australije, Japana, Španjolske, Poljske, Ukrajine, Njemačke, Slovenije... A i na našem epohalnom novogodišnjem koncertu bilo je mnoštvo državljana Ujedinjenih naroda i to je prekrasno.

Dolazite li na dodjelu Večernjakove ruže i koga ćete povesti sa sobom?

Jedva čekamo dodjelu Večernjakove ruže na koju ćemo donijeti i naše ruže jer ruže je uvijek lijepo i dijeliti i primiti.

