Prije godinu dana počela je njegova priča o uspjehu, a sada Baby Lasagna predstavlja svoj prvi album

Nakon 2024. godine obilježene eurovizijskom himnom „Rim Tim Tagi Dim” te hitovima koji pomiču granice žanrova, drugoplasirani predstavnik Eurovizije i pobjednik telefonskih glasova publike Baby Lasagna donosi željno iščekivani debitantski album „DMNS & MOSQUITOES”! Poznat po iskrenim tekstovima te vještini da kroz poigravanje s različitim žanrovima (elektronskom glazbom, heavy rockom, rapom i zaraznim pop melodijama), prenese snažnu poruku, Baby Lasagna danas se smatra novim hrvatskim glazbenim inovatorom. „DMNS & MOSQUITOES” dostupan je globalno na svim streaming platformama, kao i u omiljenim glazbenim dućanima. Kao mozaik sastavljen od različitih komadića, „DMNS & MOSQUITOES” je album koji djeluje kao koherentna cjelina - unatoč žanrovskoj raznolikosti, sve pjesme su povezane zajedničkom temom i emocijom. Baby Lasagna kroz album otkriva različite strane svoje osobnosti, od buntovne i duhovite do ranjive i emotivne. Od provokativnih tekstova do eksperimentalnih zvukova, „DMNS & MOSQUITOES” je album koji svakom sljedećom pjesmom donosi nova iznenađenja.

„Jako je zabavan i žanrovski šarolik”, kaže Marko Purišić - Baby Lasagna o debitantskom albumu koji stiže točno 12 mjeseci nakon što se njegova priča o uspjehu počela odvijati. Unatoč tome što je u domaće glazbeno natjecanje ušao kao – rezerva, Baby Lasagna uspio je, kao najveće glazbeno iznenađenje prošlogodišnje Dore, svojim energičnim, smiješnim, razigranim i invazivnim (kako ga sam opisuje) nastupom osvojiti glasove i publike i stručnog žirija. „Bila je hektična, kaotična, zabavna, burna, zastrašujuća, neodoljiva i inspirativna”, opisuje glazbenik iz Umaga uzbudljivu godinu iza sebe. „DMNS & MOSQUITOES” donosi 14 pjesama, uključujući dobro poznate hitove - „Rim Tim Tagi Dim”, „and I”, „Catch Me If You Can”, „Biggie Boom Boom,” „IG Boy” i „Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much” te aktualni singl „Stress”. Nadahnut žestokim zvukom izvođača kao što su Rammstein, Electric Callboy i Twenty One Pilots, zvuk Baby Lasagne karakterizira jedinstvena kombinacija ozbiljnosti, ironije, stadionskih refrena, plesnih melodija i tekstova koji potiču na razmišljanje.

Album počinje pjesmom „Hypocritical” koja tematizira slavne osobe bez pokrića kao što je, uostalom, i protagonist pjesme „IG Boy”. „Želim postati slavan i biti velika zvijezda”, poručuje s dozom ironije Lasagna, predstavljajući paralelno zvuk u u kojem se mogu čuti utjecaji rocka, popa, EDM-a i svega onog što se ne može definirati etiketom žanra. Nakon ubrzavanja tempa uz napetu „Good Boy Lasagna” gdje se čuje utjecaj mračnije balkanske melodije, Baby Lasagna pokazuje i kako se nositi sa životnim izazovima - na svoj jedinstven način u pjesmi „Stress”. Slijedi „and I”, šarmantna ljubavna pjesma prožeta teatralnim trenutcima, promjenama u tempu, a ne nedostaje niti maštovitih referenci na talijansku kuhinju.Dok „Less Than Great” kao predzadnja pjesma na A strani donosi nešto mirnije slušanje, na nju se odmah nadovezuje „Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much”, pjesma u kojoj Lasagna robotskim glasom progovara o toksičnoj pozitivnosti i instant slavi.

Na B strani albuma atmosfera se mijenja. Uvodna rock pjesma „Again” unosi naelektriziranu atmosferu, snažne syntheve i udaraljke. Mračnijoj vibri tu je kontrast iznenađujući spoj saksofona i ritma koji se gradi. „Baila” slušatelje pak teleportira na sunčane španjolske plaže, predstavljajući hipnotičnu prečicu do sljedećeg ‘tuluma’ - pjesme „Dopamine” koja progovara o svijetu u kojem 'brza rješenja' nažalost nerijetko posluže kao terapija i bijeg od stvarnosti. Neuhvatljiva mješavina energije heavy rocka i brzine EDM glazbe postala je Markov zaštitni znak što je svakako započeo eurovizijskim poglavljem zvanim „Rim Tim Tagi Dim” - albumskim hitom koji broji gotovo 100 milijuna sveukupnih streamova. Još jedna pjesma posvećena slavljenju različitosti, „Catch Me If You Can” nosi poruku o tome koliko je važno biti drukčiji od drugih i ostati svoj. „Napravi to, ali drugačije” – glavna je poanta ove „neuhvatljive pjesme koja brzo ulazi u uho”. „Čovječe, ne znam/kako se obući i kako se smiješiti”, priznaje u pjesmi 29-godišnjak, nesiguran bi li njegovo „namršteno lice” ikad moglo krasiti kakav tron - sve dok ne shvati da su originalnost i individualnost zapravo njegove prednosti.

Bez straha da se uhvati u koštac s tjeskobama i strahovima koje svi dijelimo, glasna „Biggie Boom Boom” jasno nastavlja tamo gdje je hrvatski ESC favorit stao s „Rim Tim Tagi Dim”. Gradeći tenziju kombinacijom hipnotičkog ritma, brzih vokalnih dionica i zvuka dovoljno snažnog za stadione, ova pjesma jednostavno motivira na pokret. Posljednja pjesma albuma, ujedno i naslovna „DMNS & MOSQUITOES“, predstavlja epsko finale teme koja se provlači kroz sve pjesme. Iako pod konstantnim pritiskom zbog anksioznosti, pretjeranog razmišljanja i komaraca zbog kojih gubi san, Baby Lasagna se uspijeva izboriti s ovim izazovima uz pomoć snažnog zvuka heavy gitara koje na kraju razbijaju sve prepreke. „Od malih sam nogu bio fasciniran fenomenom tobožnjeg uspjeha preko noći - često sam sanjario o tome te zamišljao sebe u toj poziciji. Danas to više ne moram zamišljati: moj san je pretvoren u stvarnost.”, kaže Baby Lasagna

Glazbeni projekt Baby Lasagna, iza kojeg stoji Marko Purišić iz Umaga, nastao je iz potrebe tekstopisca i glazbenika da umjesto prema uputama naručitelja stvara glazbu po vlastitom ukusu. Na razigraniji, zabavan i jedinstven način Marko svoje dugogodišnje stvaralačko iskustvo (uključujući pisanje pjesama za bend Mono Inc. Koji je ostvario zapažen uspjeh u Njemačkoj) koristi za poigravanje različitim žanrovima, te u isto vrijeme piše više u skladu s vlastitim iskustvima i pogledima na svijet. Nakon nastupa kojima je oduševio na velikim festivalima (uključujući susjedni EXIT), te niza koncerata među kojima su 3 rasprodane Šalate u Zagrebu te nastupi u Ljubljani, Beču i Varšavi te drugim europskim gradovima, Baby Lasagna koncertnu aktivnost nastavlja u ožujku 2025. godine - na velikoj Meow Back turneji.