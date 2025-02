Ivana Paradžiković objavila: Strpala sam život u dvije kutije, još jedna avantura počinje

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković otkrila je kako kreće u novu pustolovinu u kojoj će joj sljedećih mjesec dana dom biti kombi. - Strpala sam život u dvije kutije, prijenosni WC isto, kuhinja je u kombiju... I to je to. Moja kuća idućih mjesec dana. Malo mi za sriću triba. Još jedna avantura počinje", napisala je Ivana na Instagramu uz fotografiju na kojoj je pokazala kombi u kojem će boraviti sljedećih 30 dana. Još nije otkrila gdje sve ide na ovoj avanturi, ali jučer je napisala: Bit će ovo dug dan za volanom, još samo 2000 kilometara do trajekta.

Posljednjih godinu dana Ivana puno vremena provodi u prirodi, a najviše na planinama. - U svojih 43 godine nisam se smijala toliko kao u ovih zadnjih godinu dana. Tamo sam sretna jer tamo sam živa. Sretan Međunarodni dan planina! - napisala je nedavno uz fotografije koje su izazvale oduševljenje njezinih pratitelja. Nedavno je Ivana bila gošća u Lood podcastu u kojem se osvrnula na razdoblje koje je provela u novinarstvu i pričala je kako nije bilo lako napustiti televizijski projekt kojem je bila zaštitno lice.

- Volim vjerovati da sam sada slobodnija nego prije, a puno ljudi se ne odluči na taj korak jer je strašno. U mojoj situaciji je to bilo strašno. Provjereno je bila emisija koja je institucija, mi smo mijenjali zakone, kriminalci su završili u zatvoru...Nakon svega ja izlazim od tamo i ja ću što? Baviti se sobom, živjeti, planinariti, slikati se u kupaćem kostimu. Kao prvo me bilo sram, kao drugo, vrijedim li ja kao osoba ako ja više ne doprinosim društvu, ako ja više ne žrtvujem sebe i svoju obitelj i svoj život za javno dobro. Ja sam u službi bila to javno dobro i to je meni davalo nekakav osjećaj da ja vrijedim. Kako sad kad nema toga, pa je l’ ja vrijedim uopće? Iz te perspektive je bilo strašno osvijestiti tko sam ja nakon izlaska iz korporacije. To je bio taj izlazak u slobodu, i nije bio lagan. Kad se vratiš sebi, onoj osobi koja si bila prije nego si digla sve te zidove i sad nema šanse da bih se ikad vratila nazad, jednom kad okusiš slobodu nema povratka. - ispričala je Ivana u podcastu.