Tragičan događaj koji je spojio Jennifer Aniston i njezinog bivšeg muža

Jennifer Aniston i Justin Theroux danas su se oprostili od vrlo bliskog člana svoje obitelji, psa Dolly.

Bivši par, koji se razišao 2017. godine, ponovno se našao nakon što ih je njihov mješanac ovčar zauvijek napustio. U objavi koju je Justin stavio na društvene mreže, nalazi se nekoliko dirljivih fotografija psa, ali i ona na kojoj se za ruke drži s bivšom suprugom, Jennifer Aniston, piše The Sun.

- Večeras, u sumrak, nakon herojske borbe...naš najodaniji član obitelji i zaštitnik, Dolly A. položila je svoj mač i štit. Bila je okružena cijelom svojom obitelji, piše ispod fotografija.

Foto: Instagram screenshot

- Onaj koji nikad ne napušta, onaj koji se nikada ne pokaže nezahvalan... je pas - vjeran i iskren, čak i u smrti, citirao je Georgea Vesta, da pokaže svoju privrženost zajedničkom ljubimcu.

Počivaj u miru Dolly, završio je Justin apelirajući na to da ljudi posvoje psa, upravo onako kako su to napravili on i Aniston. Riječi potpore bivšim supružnicima stižu sa svih strana, uz ohrabrenje da je Dolly sada na boljem mjestu.