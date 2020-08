Prije 23 godine napustila nas je princeza srca, koja je kršila kraljevska pravila čak i na svom vjenčanju

Princeza srca, kako su od milja u Velikoj Britaniji zvali princezu Dianu, preminula je na današnji dan prije 23 godine u prometnoj nesreću u Parizu. Tragičan kraj doživjela je dok je zajedno sa svojim partnerom Dodijem Al-Fayedom pokušavala pobjeći paparazzima koji su ih pratili tu večer. Njihov vozač u jednom trenutku je izgubio nadzor nad vozilom pokušavajući izbjeći paparazze i u tunelu se zabio u zid. Svijet je potresla ova vijest, a američka TV postaja CNN u trenutka primanja vijesti o nesreći prekinula je redoviti program i cijelu noć i dan emitirala vijesti o pogibiji princeze Diane. Istu večer kada je princeza poginula tadašnji veleposlanik Velike Britanije u Francuskoj javio je ovu informaciju Dianinom bivšem suprugu princu Charlesu, a njihovi sinovi William i Harry sutra ujutro su od oca saznali da im je mama preminula.

Princeza od Walesa Diana, nikad prežaljena nasmiješena ikona vječne dobrote i skromnosti, rođena je kao Diana Spencer, kći osmog grofa Spencera i njegove supruge Frances Roche. Njezini roditelji očajnički su željeli sina koji bi naslijedio titulu. Imali su tri kćeri – Saru, Jane i Dianu. Kad su dobili sina Charlesa nakon Diane, odlučili su se razvesti.Njena majka kao razlog razvoda navela je suprugove afere i fizičko zlostavljanje. Princeza Diana bila je humanitarka, ikona stila i jedna od najutjecajnijih osoba 20. stoljeća. Prije nego je upoznala princa Charlesa bila je dadilja i radila je u vrtiću, a kada se udala za princa postala je prva mladenka u kraljevskoj obitelji koja je do zaruka radila. Diana je tijekom izmjene bračnih zavjeta prekršila tradiciju i umjesto da kaže kako će svog supruga slušati, ona je obećala da će ga ljubiti, utješiti i čuvati u bolesti i zdravlju.

Diana i Charles u braku su dobili dva sina Williama i Harryja, a princeza je često nakon kraha braka pričala kako je jako mali period u tom braku bila sretna i kako je uvijek osjećala prisutnost Camille Parker Bowles, današnje supruge princa Charlesa. Diana je imala brojne celebrity prijatelje, od Eltona Johna, George Michaela, Tilde Swinton, Lize Minelli... Bila je velika obožavateljica ABBE i zato je princ William na svom vjenčanju tražio da se sviraju hitovi ABBE. Imala je trik kada je izlazila iz automobila u dekoltiranim haljinama. Uvijek je držala torbicu preko dekoltea kad je izlazila iz automobila kako je paparazzi ne bi 'uhvatili' u nezgodnoj poziciji.