Kotiga reagirao na odbijanje naše influencerice: 'Mi isto moramo jesti, a oni su joj uskratili ručak'

Dean Kotiga, hrvatski lovac i samoprozvani influencer, oglasio se na društvenim mrežama o slučaju influencerice Doris Stanković koju je restoran u Poreču odbio za suradnju.

Kotiga je niz snimki objavio na svom Twitter profilu u kojima komentira situaciju sa 'svojom kolegicom' Doris.

"Službeno očitovanje o nedavnom slučaju kolegice influencerice Doris Stanković", napisao je na snimkama.

"Ja sam skandalozno šokiran, isfrustriran... Mislim da nisu fer, mi influenceri smo isto ljudi, mi isto moramo jesti, a oni su joj uskratili ručak... I sad ljudi nju ismijavaju. I sad je fora da se oni kao smiju influencerima, a uopće ne znaju koliko je naša struka influencerska zapravo užasno zahtjevan i stresan posao. Podložan svim kritikama, prepoznavanjima, fanovima... Ti influenceri, to je kao lako. Ja bih preporučio tom restoranu, ne znam, poželio bih mu da mora servirati bezglutenski kruh ili nešto. Ja sam šokiran", objasnio je Kotiga i nastavio:

"Iz dubine duše sam šokiran kako se naša javnost ponijela prema mojoj kolegici influencerici. Ako ovo slušaš, draga Doris, uopće se nemoj brinuti, znaš da je naša struka uz tebe. Hrvatsko društvo influencera je poslalo kružni mail u kojem je osudilo restoran. A ja sam bio u Poreču, ja sam iz Istre i bio sam u Poreču, i tamo su jako čudni ljudi. Oni uopće ne kuže... Influencerstvo je stvarno težak posao i vi koji se smijete tome nemate pojma, može vas biti sram", pričao je i dodao da će on pisati tom restoranu da su se bezobrazno ponijeli, ali da imaju priliku ispraviti tu grešku.

"Da ću ja doći sutra na palačinke, ali ja im čak ni ne nudim reklamu zauzvrat. Ja imam 20k više pratitelja od Doris, ja ću se samo pojaviti i želim palačinke. Nudim im da se ja pojavim u tom restoranu i da zauzvrat dobijem palačinke, zato što sam ja još veći influencer od Doris. Ja samo nudim da se pojavim. Nadam se da neće ispasti neprofesionalni kao što su ispali s njom", zaključio je Kotiga.

Podsjećamo, hrvatska influencerica je svojim videima na TikToku privukla pažnju javnosti. Naime, Doris se na boravku u Poreču javila jednom restoranu i ponudila suradnju. Tražila je točnije besplatno jelo za označavanje restorana na Instagramu, a kad je stigao odgovor restorana nije joj se svidio.

"I što onda, što smo time dobili? Da se netko sprda s nama zato što smo na vašem Instagram storyju? Vaša ponuda je u najmanju ruku smiješna, to može tražiti i dobiti Madonna, Serena Williams, Will Smith. Vi možete doći kod nas i jesti, uslugu ćete platiti, a mi možemo u dogovoru s vama iznos vašeg računa uplatiti u humanitarne svrhe i to objavite na svom storyju. U protivnom nema džabe ni kod stare babe. Za vas od našeg osoblja i gostiju nitko nikad nije čuo", napisali su Doris iz restorana, a u nastavku razgovora, Doris su nazvali i guskom.

Javnost je odmah većinom stala na stranu restorana.