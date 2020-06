Prepoznajete li je? Mnogi je smatraju najseksi Hrvaticom, a uzdahe mami već 15 godina

Na glazbenoj sceni Žanamari Lalić, danas Perčić, pojavila se 2001. godine singlom ''Feels Like Heaven'' nakon što je nastupila u njemačkom showu Deutschland sucht den Superstar, gdje je ostvarila visok plasman.

Tri godine kasnije popularnost u Hrvatskoj stekla je pobjedom na prvom Hrvatskom idolu. Proslavila se tada singlom ''Treba mi snage za kraj'', a nedugo zatim izdala je i svoj prvi album ''Žanamari''. Osim glasom, Žanamari je cijelo vrijeme pažnju plijenila i stasom, a to dokazuju i fotografije snimljene prije 15 godina.

Foto: Slavko Mirzor/Pixsell

Iste godine atraktivna Makaranka bila je i na Dori, a osim kao solo izvođačica nastupala je i u sastavu J'Animals. Upravo je taj bend bio sudbonosan kada je u pitanju ljubav. Naime, tijekom suradnje s J'Animalsima upoznala je svog supruga Marija Perčića koji je 2013. došao na mjesto basista.

U ljeto 2014. godine Žanamari i Mario izmijenili su bračne zavjete, a godinu dana kasnije na svijet je stigla i njihova kći Gabriela.

Foto: Instagram

Inače, Žanamari je nedavno otkrila kako je kod kuće napravila fitness kutak u kojem je svakodnevno vježbala tijekom karantene, a upravo joj je tjelovježba najbolja terapija za tijelo i dušu, ali i razlog besprijekorne figure. – Uvijek sam na trening išla u teretanu jer me okolina puna ljudi nabrijanih na fitness i zdrav život motivira, a u kući mi se teže motivirati. Dodajte na to još trenutačnu neizvjesnu situaciju i dosta lako mogu proći tjedni, a da se ne pokrenete. Odlučila sam to sebi ne dopustiti – kazala je Žanamari.