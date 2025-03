Prepoznajete li je? Bila je zvijezda velikog filmskog hita 80-ih, a onda je operacijama promijenila izgled

Jennifer Grey, glumica čije je ime postalo sinonim za kultni film "Prljavi ples", danas slavi 65. rođendan. Putovanje Frances "Baby" Houseman od nesigurne tinejdžerice do samouvjerene plesačice osvojilo je srca publike diljem svijeta 1987. godine, a Jennifer Grey vinulo u zvijezde. No, njezin život i karijera bili su daleko od jednostavne holivudske priče.

Rođena 26. ožujka 1960. u New Yorku, Jennifer potječe iz prave zabavljačke obitelji. Kći Joela Greyja, Oscarom nagrađenog glumca ("Cabaret"), i pjevačice Jo Wilder, odrasla je okružena svijetom glume i plesa. Studirala je glumu i ples na prestižnoj školi Dalton na Manhattanu, a kasnije i na Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Prije nego što je postala Baby, Grey je ostvarila nekoliko zapaženih uloga. Debitirala je 1984. u filmu "Reckless", a iste godine pojavila se i u "The Cotton Club" Francisa Forda Coppole te u ratnoj drami "Crvena zora", gdje je prvi put glumila uz Patricka Swayzea. Dvije godine kasnije, zablistala je kao ljubomorna sestra Jeanie u tinejdžerskom klasiku "Slobodan dan Ferrisa Buellera" uz Matthewa Brodericka. Iako je njezina komična izvedba bila hvaljena, sljedeći projekt pretvorio ju je u globalnu zvijezdu.

Uloga Frances "Baby" Houseman u "Prljavom plesu" (1987.) donijela joj je nominaciju za Zlatni globus i neviđenu slavu. Iako je imala 27 godina, uvjerljivo je utjelovila tinejdžericu koja se tijekom ljetovanja zaljubljuje u instruktora plesa Johnnyja Castlea (Patrick Swayze). Film, snimljen s relativno malim budžetom, postao je neočekivani hit, zaradivši bogatstvo na kino blagajnama i prodavši milijune primjeraka na videokasetama. Njegova retro glazba također je postigla ogroman uspjeh. Kemija između Grey i Swayzea bila je opipljiva na platnu, iako njihov odnos izvan kamere nije uvijek bio idiličan, što je, prema riječima same glumice, možda i doprinijelo napetosti filma.

Neposredno prije premijere "Prljavog plesa", život Jennifer Grey obilježila je tragedija. Tijekom odmora u Irskoj s tadašnjim dečkom Matthewom Broderickom, doživjeli su tešku prometnu nesreću. Broderick, koji je vozio, prešao je u krivi trak i sudario se s drugim automobilom, pri čemu su majka i kći u tom vozilu poginule. Grey je zadobila teške ozljede vrata, a tuga i osjećaj krivnje preživjele osobe, kako je kasnije priznala, spriječili su je da u potpunosti uživa u uspjehu filma koji ju je proslavio.

Početkom 1990-ih, Grey je donijela odluku koja joj je promijenila karijeru – podvrgnula se rinoplastici. Željela je manju korekciju, no rezultat dvije operacije bio je drastičniji od očekivanog, učinivši je gotovo neprepoznatljivom. "Ušla sam u operacijsku salu kao slavna osoba, a izašla anonimna", izjavila je kasnije. Ova promjena izgleda značajno je utjecala na njezinu karijeru, jer je izgubila prepoznatljivost koja ju je dijelom i definirala. Dugo se borila s osjećajem da ju je Hollywood odbacio, no u svojoj memoarskoj knjizi "Out of the Corner" (2022.) priznaje: "Sama sam sebe prognala."

Unatoč izazovima, Grey nije odustala. Pojavljivala se u filmovima poput "Bounce" (2000.) i televizijskim serijama ("Prijatelji", "It's Like, You Know..."). Pravi povratak na scenu dogodio se 2010. godine kada je sudjelovala i pobijedila u 11. sezoni popularnog showa "Ples sa zvijezdama" ("Dancing With the Stars"). Unatoč kroničnim bolovima u vratu (posljedica nesreće iz 1987.) i otkriću kancerogenog čvorića na štitnjači tijekom liječničkog pregleda prije showa (koji je uspješno uklonjen), Grey je sa svojim plesnim partnerom Derekom Houghom osvojila publiku i žiri.

Kasnije je glumila u seriji "Red Oaks" (2014.-2017.) i imala gostujuće uloge u serijama poput "Uvod u anatomiju" i "The Conners". Najavila je i rad na nastavku "Prljavog plesa", svjesna da originalni uspjeh nije moguće replicirati, ali s željom da novoj publici pruži slično iskustvo. Nakon veza s glumcima poput Matthewa Brodericka i Johnnyja Deppa, Grey se 2001. udala za glumca Clarka Gregga, s kojim ima kćer Stellu. Par se rastao 2020. godine. Danas, Jennifer Grey zrači samopouzdanjem. U svojim šezdesetima, kako je rekla za People, osjeća se ugodnije u vlastitoj koži nego ikad prije, prihvaćajući sebe i svoju priču, izlazeći "iz kuta" u koji se, kako kaže, sama stavila.

