Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako je izgledala noć s Petrom, te kakav je on kad se kamere ugase

Nakon što je Anastasia dobila zlatni ključ i provela noć u Petrovoj vili, otvoreno je progovorila o svojim osjećajima i dilemama koje su je mučile. U razgovoru za RTL.hr otkrila je kako je izgledala njihova noć bez kamera, zašto se osjećala kao da izdaje Karla i što danas misli o reakcijama drugih djevojaka.

Anastasia je priznala kako joj je u Petrovu društvu uvijek bilo ugodno te da je s vremenom shvatila kako joj se on sve više sviđa, osjetivši povezanost snažniju od one koju je u početku očekivala. Iako ju je isprva mučio osjećaj da izdaje Karla, taj je osjećaj nestao kada je provela više vremena s Petrom. Shvatila je da ne može izdati nekoga s kim nikada nije izgradila čvrst temelj, pogotovo jer je odnos s Karlom bio obilježen sumnjama, dok je Petar u njoj budio pozitivne emocije.

Dobivanje zlatnog ključa ju je iznenadilo jer se sve odvilo vrlo brzo, no istaknula je da ga nikada ne bi prihvatila od osobe uz koju se ne osjeća sigurno. Što se tiče negativnih komentara drugih djevojaka, Anastasia se njima ne zamara; iako razumije njihove reakcije, smatra da je Petar ispravno postupio slušajući svoje srce.

Noć provedenu u vili opisala je kao priliku za bolje upoznavanje, istaknuvši da je Petar i bez kamera pravi džentlmen, ali još opušteniji i otvoreniji. Ta joj je večer pomogla da shvati kako ranije nije bila na pravom putu, jer Petar u njoj budi zrelost i mirnoću, zaključivši kako bi do istih spoznaja vjerojatno došla i bez samog ključa.