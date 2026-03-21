VIDEO Josipa Lisac: 'Od desete godine glazba je smisao mog života, zahvalna sam na ovoj nagradi'

Josipa Lisac ponovno je dokazala da umjetnost i osobnost nadživljuju trendove. Sinoć je, na dodjeli Večernjakove ruže, slavna pjevačica nagrađena za glazbenicu godine - priznanje koje, kako sama kaže, nije očekivala, ali joj je zato još dragocjenije i toplije oko srca”. "Kao što sam rekla na pozornici, zaista mislim da je ovo greška i da sam dobila na crno”, našalila se u svom prepoznatljivom duhu. "Uzrujana sam, odnosno uzbuđena nekako. Baš sam se lijepo smjestila i gledala cijeli program, a onda odjednom - moje ime. Pa stvarno ne vjerujem", dodala je. Skromnost, zahvalnost i duboka povezanost s glazbom prožimale su svaku njezinu rečenicu.

"Cijeli život radim ono što volim. Od desete godine glazba je bila dio mog života. Danas je ona moj smisao postojanja, rekla je Josipa i dodala da priznanje posvećuje svima onima koji su je godinama podržavali i razumjeli ono što se stvaralo. "Ako su svi tako razmišljali, onda sam beskrajno zahvalna. Hvala svim tim ljudima koji su kroz sve ovo vrijeme razumjeli, zavoljeli – jer to je izuzetno snažna snaga", kazala je glazbena diva.