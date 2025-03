Preminula zvijezda serije 'Bračne vode', zvali su je Latinska Marilyn Monroe

Glumica i model Cindyana Santangelo, najpoznatija po ulozi Sierre Madre u kultnoj seriji "Bračne vode" (Married with Children), preminula je u 58. godini života. Vijest o njezinoj smrti potresla je obožavatelje i kolege, ostavljajući iza sebe sjećanje na talentiranu umjetnicu prozvanu "Latinskom Marilyn Monroe".

Prema izvješćima, hitna pomoć pozvana je u njezin dom u Malibuu u Kaliforniji 24. ožujka oko 19:15 sati zbog hitnog medicinskog slučaja. Santangelo je prevezena u lokalnu bolnicu, gdje je nažalost proglašena mrtvom. Uzrok smrti još uvijek nije službeno potvrđen te se čeka nalaz obdukcije. Odjel za umorstva šerifa okruga Los Angeles pomaže u istrazi njezine smrti, što je, prema službenim izvorima, uobičajena procedura kada uzrok smrti nije odmah poznat. TMZ, koji je prvi objavio vijest, izvijestio je da su vlasti saznale kako je glumica nedavno primila "kozmetičke injekcije" u svom domu. Iako trenutno nema dokaza o nasilnoj smrti, istraga će rasvijetliti sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

Cindyana Santangelo ostavila je trag u popularnoj kulturi, ponajviše kroz ulogu Sierre Madre, egzotične plesačice u klubu "The Jiggly Room" koji su redovito posjećivali Al Bundy (Ed O’Neill) i njegovi prijatelji u seriji "Bračne vode". Posebno je pamtljiva njezina uloga u epizodi iz 1996. godine, "The Agony And The Extra C", gdje njezin lik pokazuje tetovažu posvećenu dečku, inspirirajući Jeffersona D'Arcyja (Ted McGinley) na sličan, iako nespretan, potez za svoju suprugu Marcy (Amanda Bearse).

Njezin doprinos nije bio ograničen samo na televiziju. Santangelo je bila zapažena figura i na glazbenoj sceni. Nadimak "Latinska Marilyn Monroe" dao joj je Perry Farrell, frontmen benda Jane's Addiction, u intervjuu za časopis Spin. Njezin glas čuje se na početku njihove pjesme "Stop" iz 1990. godine, a godinu ranije plesala je u kultnom spotu za hit Young MC-ja "Bust a Move". Prema njezinoj biografiji, bila je jedina glumica koja je istovremeno glumila u tri Top 10 MTV glazbena spota različitih žanrova, surađujući s imenima poput Madonne, Red Hot Chili Peppersa, LL Cool J-a i The Rolling Stonesa.

Osim "Bračnih voda", Santangelo je ostvarila uloge i u drugim popularnim serijama kao što su "CSI: Miami" i "Hitna služba" (ER). Na velikom platnu pojavila se uz Harrisona Forda i Josha Hartnetta u akcijskoj komediji "Hollywoodski murjaci" (Hollywood Homicide) iz 2003. godine. Glumila je i u filmovima "Avanture Forda Fairlanea" (The Adventures of Ford Fairlane) i "Tequila Express".

Rođena na Manhattanu u New Yorku, Cindyana je odrasla na Zapadnoj obali. Njezin talent prepoznat je rano; s 19 godina dobila je stipendiju za prestižnu školu Lee Strasberg u Londonu, gdje ju je osobno odabrala Anna Strasberg za ulogu u školskoj produkciji. Pohađala je i Tisch School of the Arts na NYU te School of Cinema and Television na USC-u. Osim glume, bavila se modelingom, modnim dizajnom, poduzetništvom te filantropijom, a njezin stil često je uspoređivan s onim Jessice Albe i Angeline Jolie. Na svom Instagram profilu, koji sada služi kao mjesto sjećanja, nedavno je podijelila dirljivu objavu povodom 20. rođendana svog sina Dantea, napisavši: "Ova dva Goonieja znače mi sve, tako nevjerojatni mladići, dragi, pametni i prekrasni."

