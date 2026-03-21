Preminuo glumac iz serije 'Buffy, ubojica vampira', imao je samo 54 godine

Nicholas Brendon, glumac najpoznatiji po ulozi simpatičnog autsajdera Xandera Harrisa u svih sedam sezona kultne serije Buffy, ubojica vampira, preminuo je u petak u 55. godini života. Njegova obitelj objavila je vijest o smrti u izjavi za The Hollywood Reporter: „Slomljena srca javljamo da je preminuo naš brat i sin, Nicholas Brendon. Umro je u snu prirodnom smrću. Većina ljudi Nickyja poznaje po njegovom glumačkom radu i likovima koje je godinama oživljavao. Posljednjih godina Nicky je pronašao strast u slikanju i umjetnosti. Volio je dijeliti svoj entuzijastični talent s obitelji, prijateljima i obožavateljima. Bio je strastven, osjećajan i beskrajno vođen željom za stvaranjem. Oni koji su ga uistinu poznavali razumjeli su da je njegova umjetnost bila jedan od najčišćih odraza onoga što je on bio. Iako nije tajna da se Nicholas u prošlosti borio s problemima, bio je na terapiji i liječenju kako bi upravljao svojom dijagnozom te je u trenutku smrti bio optimističan glede budućnosti. Naša obitelj moli za privatnost u ovom razdoblju dok tugujemo i slavimo život čovjeka koji je živio s intenzitetom, maštom i srcem. Hvala svima koji su pokazali ljubav i podršku.” Brendon je 2023. godine otkrio da je pretrpio srčani udar te da mu je dijagnosticirana prirođena srčana mana. Također je patio od sindroma cauda equina, zbog čega je prošao nekoliko operacija kralježnice.

Iako je Buffy nedvojbeno bila vrhunac Brendonove glumačke karijere, nastupao je u filmskim i televizijskim ulogama sve do 2021. godine. Tijekom stanki u snimanju serije Buffy, glumio je u žanrovskim filmovima poput Demon Island i Unholy. Počevši od svojih 30-ih, Brendon se javno borio s ovisnošću i mentalnim bolestima. Bio je uhićen više puta, a od 2010. suočavao se s optužbama koje su uključivale vandalizam, pružanje otpora policiji i nanošenje tjelesnih ozljeda supružniku. Potonji slučaj, ujedno i najzapaženiji, završio je nagodbom koja je uključivala trogodišnju uvjetnu kaznu.

Tijekom tih problema objavljivao je isprike, a čak se pojavio i u emisiji Dr. Phil kako bi detaljno progovorio o problemima s alkoholom i mentalnim zdravljem. Ljudi iz Brendonova okruženja navodno su bili optimistični glede njegovih nedavnih stavova te su se nadali da je konačno prebrodio najteže razdoblje.

Među onima koji su ostali iza Brendona je i njegov brat blizanac, Kelly Donovan. Rođeni su u razmaku od tri minute i, unatoč tome što se Donovan nikada nije ozbiljno bavio glumom, njih dvojica su se zajedno pojavila u dvije epizode serije Buffy. To uključuje epizodu „The Replacement” iz 2000. godine, u kojoj se Xander dijeli na dvije osobe — jednu sa svim njegovim dobrim osobinama (Donovan) i drugu sa svim njegovim manama (Brendon).