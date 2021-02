Preminuo poznati glazbenik, svirao je na jednom od najvećih hitova svih vremena

Gitarist Animalsa Hilton Valentine, najpoznatiji po kultnom riffu u pjesmi "The House of Rising Sun", umro je u 78. godini. Diskografska kuća ABKCO Music objavila je Valentineovu smrt, rekavši da je za smrt gitarista saznala od njegove supruge Germaine Valentine. Zasad još nije poznat uzrok smti.

Valentine je počeo svirati gitaru kao tinejdžer odrastajući u engleskom gradu North Shieldsu, objavila je izdavačka kuća. Nakon usavršavanja vještina svirajući s drugim grupama, Valentine je angažiran 1963. godine da formira The Animals, zajedno s Ericom Burdonom, klavijaturistom Alanom Priceom, basistom Chasom Chandlerom i bubnjarom Johnom Steelom.

Bend je postao slavan svojom verzijom pjesme "The House Of The Rising Sun" iz 1964. godine, tradicionalnom narodnom baladom koju su prethodno izvodili folk pjevači poput Woodyja Guthriea i Boba Dylana.No, Animalsi su je transformirali u rock' n 'roll hit, otvorivši je Valentinovim kultnim gitarskim riffom.

Rolling Stone svrstao je na 123. mjesto na listi 500 najvećih pjesama svih vremena. Godine 1994. bend je primljen u Rock & Roll Hall of Fame, koji je Animals nazvao "glavnim interpretatorima postojećih pjesama, nadograđujući ih radničkom čvrstinom i dajući im novi život".

Valentine je ostao s Animalsima četiri godine, a kasnije će im se pridružiti na još nekoliko okupljanja. Solo album objavio je 1969. Posljednjih godina svirao je s nizom grupa, a za to vrijeme živio je u Connecticutu. "Početni riff pjesme "House Of The Rising Sun" nikada neće zvučati isto! Nisi samo svirao, već si to živio. . Super smo se proveli zajedno, Geordie momče, napisao je pjevač Animalsa Eric Burdon na Instagramu.