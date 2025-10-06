Preminuo je sin Tine Turner, brojne tragedije zadnjih godina pogodile su obitelj pokojne pjevačice

Ike Turner Jr., Grammyjem nagrađeni producent i sin Ike i Tine Turner, preminuo je u dobi od 67 godina. Njegova rođakinja Jacqueline Bullock rekla je za TMZ da je Ike preminuo u subotu u bolnici u Los Angelesu zbog zatajenja bubrega. Također je navela da se godinama borio s problemima sa srcem te da je prošlog mjeseca pretrpio moždani udar. Bullock je također podijelila izjavu za The New York Post: „S velikom tugom objavljujemo smrt mog rođaka, Ike Turnera Jr. ‘Junior’ mi je bio više od rođaka – bio mi je poput brata jer smo odrasli zajedno u istoj poznatoj obitelji. Kao sin Tine i Ikea Turnera, od ranog djetinjstva pokazivao je glazbeni talent – nije postojao instrument koji nije želio svirati. Iako je u početku najviše volio bubnjeve, moja teta i njegova majka, Tina Turner, inzistirala je da nakon svake probe rastavi svoj bubnjarski set. To ga je potaknulo da se okrene klavijaturama.“

Bullock je dodala da je Ike Turner Jr. kasnije pomagao u vođenju Bolic Sound Studios, snimateljskog studija koji je osnovao njegov otac Ike Turner. Postao je tonski inženjer i 2007. osvojio Grammy za najbolji tradicionalni blues album za očevu ploču Risin’ With the Blues. Ike i Tina Turner imali su četvero djece, uključivo i Ikea Turnera Jr. Tina je imala sina Craiga sa saksofonistom Raymondom Hillom prije nego se udala za Ikea Turnera i posvojila njegova dva sina, Ikea Jr. i Michaela, koje je imao iz prethodne veze. Ike Turner je posvojio Craiga, a imali su i jednog zajedničkog biološkog sina, Ronnieja. Craig se ubio 2018., a Ronnie je umro u prosincu 2022. zbog komplikacija vezanih uz karcinom u kasnom stadiju.

- Moj najtužniji trenutak u životu. U četvrtak, 19. srpnja 2018., rekla sam svoje posljednje zbogom svom sinu, Craigu Raymondu Turneru, kada sam se okupila s obitelji i prijateljima da se pospemo njegov pepeo uz obalu Kalifornije. Imao je pedeset devet godina kada je tako tragično umro, ali on će uvijek biti moje dijete - napisala je Tina nakon Craigove smrti. Drugog sina Ronnieja je dobila s Ikeom, a posvojila je i Ikeova dva sina Michaela i Ikea Jr. Tinu je 2022. godine shrvala nova tragedije kada je preminuo njezin sin Ronnie. Sina slavne pjevačice pronašli su bez svijesti susjedi u njegovom domu te su ubrzo započeli s reanimacijom, ali bez uspjeha. Po dolasku hitna pomoć je proglasila smrt 62-godišnjaka koji je godinama vodio borbu s rakom. Tina Turner emotivnom objavom oprostila se tada od svog sina Ronnieja. - U tuzi zatvaram oči i mislim na tebe, moj ljubljeni sine, prerano si napustio svijet - napisala je 83-godišnja glazbenica na društvenim mrežama. Tina Turner preminula je prije dvije godine u 83. godini života.