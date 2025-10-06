U braku su 28 godina, a ona nije htjela nikad imati djecu s njim: 'Oni nisu bili dio mojih životnih planova i ne žalim za tim'

Oskarovci Helen Mirren (80) i Taylor Hackford (80) susreli su se četiri desetljeća unazad, 1985. godine tijekom rada na filmu 'Bijele noći'. Njihova romansa cvjetala je polako, a kada su uvidjeli da su stvoreni jedno za drugo, postali su nerazdvojni. Bračne zavjete izmijenili su 1997. godine, a nedavno su proslavili 28 godina zajedničkog života.

Tema koja ih već dugi niz godina stavlja u centar javnih rasprava tiče se potomstva. Mirren je u brojnim prilikama otvoreno govorila o tome da majčinska uloga jednostavno nije bila njen životni poziv. ''Nikada nisam imala biološki sat. Djeca mi nisu bila dio životnih planova i nikada nisam osjećala žaljenje zbog toga'', izjavila je u jednoj prilici. Hackford je, nasuprot tome, prije veze s Helen imao dva braka.

S prvom suprugom Georgie Lowres dobio je sina Ria, koji je 2022. godine u dobi od 51 godine izgubio bitku s melanomom oka (oblikom raka oka). Iz drugog braka s filmskom redateljicom Lynne Littman ima sina Alexandera (46). Par Mirren-Hackford odlučio je ne osnovati vlastitu obitelj, te umjesto toga već godinama uživa u harmoničnoj vezi, potpuno posvećeni jedan drugome i svojim profesionalnim putanjama. Mirren redovito ističe kako svoj brak s Hackfordom doživljava kao savez temeljen na međusobnoj podršci i uvažavanju. Iako mnogi postavljaju pitanja o njihovoj odluci da ne budu roditelji, ona naglašava da ih je upravo taj izbor ojačao u namjeri da kroje vlastiti životni put.

Oni koji ih prate često ističu da predstavljaju živu potvrdu činjenice da uspješan brak ne zahtijeva nužno potomstvo, bez obzira na to što se neki s takvim stavom ne mogu pomiriti.