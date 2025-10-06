Tko je 13 godina mlađa supruga pjevača Alena Hržice? Upoznali su se na hodočašću u Međugorju

Pjevač Alen Hržica (46) prije devet godina oženio se s ekonomisticom Ricardom Obradović. Vjenčanje ovog para bilo je u u zagrebačkoj bazilici Srca Isusova gdje ih je vjenčao pater Ivan Ike Mandurić, a vjenčani obred su vodila još dva svećenika. Rikardu je upoznao na hodočašću u Međugorju. Ricarda je nedavno gostovala u jednom podcastu i govorila je o tome kako je duhovni život utjecao na njezin brak s Alenom. - Počela sam uživati u tome, meni je to obogatilo život. Ti svi događaji, zajednica kao takva. Mislim da baš ta moja uključenost i onda se valjda dogodio taj klik. Možda se u meni dogodila najveća promjena, počela sam srcem baš s njim to živjeti i onda možda više o tome pričamo i on se meni povjerava, zajedno molimo za neki događaj koji on priprema, on sa svoje strane naravno i pjesme i nagovori, molitva, ali ja sam tu nekako više uz njega pa dječica - rekla je Ricarda u podcastu Budi osnažena. Par ima dva sina, a Alen često u svojim intervjuima ističe kako ga je 13 godina mlađa supruga spasila.

- Ona me je spasila od nagona da trčim posvuda i potiče me da organiziram vrijeme na pametniji način kako bih očuvao zdravlje i više vremena provodio s obitelji. Trebalo mi je neko vrijeme da to prihvatim jer sam dugo vremena funkcionirao kao samac. Divna je i kao majka. Njezina nježnost prema djeci i mnogo kreativnih ideja kojima im uljepšava dan zaista su blagoslov - ispričao je za Story.

U intervju za Večernji list rekao je kako istinski uživa u obiteljskom životu.

- Uživam u obiteljskom životu, a prvog sina Davida dobio sam u 40. godini. Zrele godine ipak donose veću svjesnost o daru života i daru djeteta. Kada sam ga prvi put vidio kako se kreće na ultrazvuku, doživio sam erupciju sreće i radosti kakvu nisam nikad mogao zamisliti. Pa nakon toga onaj osjećaj prvog micanja dok je još bio u Ricardinu trbuhu, od uzbuđenja nisam mogao spavati. Dan njegova rođenja, kada je medicinska sestra izašla iz sale i dala mi ga na ruke, bio je dan kada sam zagrlio cijeli svemir. To je bio najljepši dan u mom životu. Od tog trenutka dodatno sam se promijenio kao čovjek, i sva žrtva oko djece za mene je samo čista ljepota života. Leon je poslije sve dodatno začinio svojim dolaskom i taj me malac razvalio do kraja od ljubavi. Supruga i ja se zaista osjećamo kao sretni ljudi. Imamo Boga, obitelj, jedno drugo, zajednicu, prijatelje i radimo poslove koje volimo. Imamo sve. - rekao nam je Hržica.