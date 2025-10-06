Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
DEVET GODINA BRAKA

Tko je 13 godina mlađa supruga pjevača Alena Hržice? Upoznali su se na hodočašću u Međugorju

Nina Badrić u KD Lisinski održala koncert na dan Valentinova
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
06.10.2025.
u 08:00

Par ima dva sina, a Alen često u svojim intervjuima ističe kako ga je 13 godina mlađa supruga spasila

Pjevač Alen Hržica (46) prije devet godina oženio se s ekonomisticom Ricardom Obradović. Vjenčanje ovog para bilo je u u zagrebačkoj bazilici Srca Isusova gdje ih je vjenčao pater Ivan Ike Mandurić, a vjenčani obred su vodila još dva svećenika. Rikardu je upoznao na hodočašću u Međugorju. Ricarda je nedavno gostovala u jednom podcastu i govorila je o tome kako je duhovni život utjecao na njezin brak s Alenom. - Počela sam uživati u tome, meni je to obogatilo život. Ti svi događaji, zajednica kao takva. Mislim da baš ta moja uključenost i onda se valjda dogodio taj klik. Možda se u meni dogodila najveća promjena, počela sam srcem baš s njim to živjeti i onda možda više o tome pričamo i on se meni povjerava, zajedno molimo za neki događaj koji on priprema, on sa svoje strane naravno i pjesme i nagovori, molitva, ali ja sam tu nekako više uz njega pa dječica - rekla je Ricarda u podcastu Budi osnažena. Par ima dva sina, a Alen često u svojim intervjuima ističe kako ga je 13 godina mlađa supruga spasila.

- Ona me je spasila od nagona da trčim posvuda i potiče me da organiziram vrijeme na pametniji način kako bih očuvao zdravlje i više vremena provodio s obitelji. Trebalo mi je neko vrijeme da to prihvatim jer sam dugo vremena funkcionirao kao samac. Divna je i kao majka. Njezina nježnost prema djeci i mnogo kreativnih ideja kojima im uljepšava dan zaista su blagoslov - ispričao je za Story. 
U intervju za Večernji list rekao je kako istinski uživa u obiteljskom životu. 

- Uživam u obiteljskom životu, a prvog sina Davida dobio sam u 40. godini. Zrele godine ipak donose veću svjesnost o daru života i daru djeteta. Kada sam ga prvi put vidio kako se kreće na ultrazvuku, doživio sam erupciju sreće i radosti kakvu nisam nikad mogao zamisliti. Pa nakon toga onaj osjećaj prvog micanja dok je još bio u Ricardinu trbuhu, od uzbuđenja nisam mogao spavati. Dan njegova rođenja, kada je medicinska sestra izašla iz sale i dala mi ga na ruke, bio je dan kada sam zagrlio cijeli svemir. To je bio najljepši dan u mom životu. Od tog trenutka dodatno sam se promijenio kao čovjek, i sva žrtva oko djece za mene je samo čista ljepota života. Leon je poslije sve dodatno začinio svojim dolaskom i taj me malac razvalio do kraja od ljubavi. Supruga i ja se zaista osjećamo kao sretni ljudi. Imamo Boga, obitelj, jedno drugo, zajednicu, prijatelje i radimo poslove koje volimo. Imamo sve. - rekao nam je Hržica.

Ključne riječi
alen hržica showbiz supruga alan hržica

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZZ
Zvir Zvirek
08:18 06.10.2025.

Kupleraj v Međugorju? Lepe lepe

Avatar Tvrdi
Tvrdi
08:31 06.10.2025.

Obradović je čisto srpsko prezime. A ukazanja u Međugorju su lažna da smrde do neba. Alan je najobičniji prevarant.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još