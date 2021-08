Preminuo je Davor Erceg, glazbenik čiji je moćni vokal obilježio dubrovački bend Crna udovica

Dubrovački glazbenik Davor Erceg preminuo je u 53. godini nakon duge borbe s bolesti, a vijest o njegovoj smrti na Facebooku su potvrdili članovi njegovog bend Crna udovica. Prijatelji glazbenici opraštaju se od Davora koji je član grupe Crna udovica postao dok je još bio maloljetan, a njegovim dolaskom na mjesto pjevača te 1985. godine Udovica je dobila ono što joj je, osim virtuoznog gitarista, odlične ritam sekcije i trebalo; moćan i prepoznatljiv vokal.

U bendu je ostao sve do kraja 80-ih kada ga je zamijenio Goran Karan, a u to su vrijeme krenule priče kako je Erceg bio na audiciji u Bijelom dugmetu, no ti nije bilo točno. Davor Erceg također je nastavio uspješnu solo glazbenu karijeru, a 2004. objavio je odličan i od strane kritike izuzetno hvaljen album Rovinan, a poslije solo karijere je bio vokal grupe Atlantida.

Dubrovački heavy metal, hard-rock bend Crna udovica osnovan je 1982., a osnivač benda bio je Zvonko Doka Kaitner (gitara), a priključili su mu se kasnije Željko Mirović Miš (bas), Pero Baule (bubnjevi), Srđan Kera (klavijature) i Lukša Čokljat (vokal). Najveći utjecaj na njih imali su tada Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake i drugi slični bendovi.