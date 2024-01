Preminuo glumac David Soul, najpoznatiji po ulozi u seriji 'Starsky & Hutch'

Glumac David Soul preminuo je u 80. godini života, javlja BBC. Soula mnogi najviše pamte po ulozi u televizijskoj seriji iz 1970-ih 'Starsky & Hutch', a tužna vijest je objavljena na njegovoj službenoj web stranici.

- David Soul - voljeni suprug, otac, djed i brat - umro je jučer (4. siječnja) nakon hrabre borbe za život okružen voljenom obitelji - napisala je njegova supruga Helen Snell.

- Svijetu je dao mnogo kao glumac, pjevač, pripovjedač, kreativac i dragi prijatelj. Njegov osmijeh, smijeh i strast za životom pamtit će mnogi čije je živote dotaknuo - dodala je.

Inače, glumac je rođen u SAD-u, a najpoznatiji je po ulozi detektiva Kennetha 'Hutcha' Hutchinsona u klasičnoj seriji o rješavanju zločina 'Starsky & Hutch'. Također bio je poznat po svojim ulogama u 'Here Come The Brides', 'Magnum Force' i 'The Yellow Rose'.

Dodajmo i da se Soul ženio pet puta te ima šestero djece, a sadašnju suprugu Snell je opisao kao svoju srodnu dušu.

