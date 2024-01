Evo kako Ana Rucner uživa sa zgodnim dečkom: Otputovali u daleku Kinu

Najpoznatija domaća violončelistica Ana Rucner uživa veliku popularnost u dalekoj Kini, a upravo ondje često nastupa te Kinu naziva svojim drugim domom. Ondje je Kineze uvela i u 2024. godinu, a na svojem Instagram profilu pokazala je kako provodi dane na drugom kariju svijeta. - Slatki kutak s najboljom kavom u Šangaju - napisala je ispod objave od niza fotografija od kojih na jednoj pozira i sa svojim partnerom bubnjarom Markom Duvnjakom.

Ana i Marko nastupaju zajedno, a on svira bubnjeve. Za njihovu ljubav doznalo se 2020. godine, kada su snimljeni tijekom šetnje Zagrebom. Zgodan par pozirao je u jednom šangajskom kafiću, Marko se nasmijao i dignuo palac gore, a da se primijetiti da je promijenio imidž te frizuru ošišao skroz na kratko. Ana je sjela nasuprot njega te je držala šalicu kave u rukama i nasmijala se.

Podsjetimo, najpoznatija domaća violončelistica u vezi je s Marko otprilike tri godine. S 30 godina starijim bivšim suprugom i glazbenikom Vladom Kalemberom ostala je u odličnim odnosima, a zajedno imaju i sina Dariana. U braku su bili od 2006. do 2014. godine. Poznato je da je Kalember u odličnim odnosima i s njezinim novim odabranikom Markom te ponekad svi troje zajedno znaju nastupati. Ona je pak o bivšem suprugu uvijek govorila sve najbolje, a nekoliko godina nakon razvoda rekla je da će ga uvijek voljeti. - Meni je žao što to nije pravilo, već iznimka. Navikao sam u životu da ništa nije vječno. Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu-tema. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad-tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka - komentirao je Kalember.

Violončelistica je u veljači prošle godine provela mjesec dana na čarobnoj Jamajci gdje je uživala sa svojim partnerom Duvnjakom - daleko od svih. Ondje je proslavila svoj jubilarni 40. rođendan daleko od svakodnevice okružena pijeskom, palmama, koktelima i dobrom energijom. Tada je u razgovoru za Story komentirala kako nikamo ne putuje bez svog violončela, a na tom karipskom otočju je već uvelike stvorila kontakte i veze za buduće profesionalne suradnje.

- Prvi sam put ovdje došla 2019. godine na nekoliko dana odmora kod svog prijatelja iz Hrvatske koji u Ocho Riosu iznajmljuje svoju predivnu vilu. Odmah sam se zaljubila u ovo mjesto. Kako je ubrzo počela pandemija, putovanja nisu bila moguća. Nakon poduljeg vremena, krajem prošle godine dobila sam priliku vratiti se. I jesam. U vrlo kratkom roku, u siječnju ove godine vratila sam se ponovno zato što sam se ovdje povezala s ljudima iz glazbene industrije te počela raditi na jednom velikom i zanimljivom projektu. Tako je ovaj treći posjet Jamajci više poslovan, a s obzirom na to da je ispao itekako uspješan, vraćat ću se ovamo češće. Jamajka je inače mjesto koje se teško može opisati riječima, čak ni fotoaparat ili kamera ne mogu prenijeti ono što uistinu jest. Ovo mjesto treba doživjeti, ono te zove da se vratiš! Nikad nisam imala slobodu planirati putovanja za odmor niti sam igdje išla isključivo na odmor. Uvijek sam putovala radno, s violončelom. Tako sam prošla cijeli svijet, što je predivno, ali ne mogu se pohvaliti da sam baš putovala nekamo da bih uživala kao turist. - rekla je iskreno lijepa Ana Rucner.

